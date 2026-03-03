A qué hora llegarían las tormentas a Buenos Aires este jueves, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves se presentará con inestabilidad durante toda la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Ciudad. Se prevé que emita alertas para anticipar la llegada de las tormentas.

De acuerdo al último informe del organismo, el anteúltimo día de la semana se estima un día caluroso, con mínima de 20°C y máxima de 24°C. El cielo estará cubierto de nubes durante todo el día. Además, anunció ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Pronostico del tiempo en la ciudad de Buenos Aires

A qué hora llegan las tormentas a Buenos Aires este jueves

El SMN indicó una probabilidad de precipitaciones de entre 40 y 70 por ciento este jueves. Las tormentas más fuertes llegarían en las primeras horas del día y se mantendrá hasta el final de la jornada.

Pronóstico extendido del SMN

Cómo continuará el clima durante la semana

El miércoles llegará con un cambio en el cielo, aunque sin un descenso significativo de las marcas térmicas. Tendrá una mínima de 22°C y una máxima de 32°C, con nubosidad desde las primeras horas y un aumento de la cobertura hacia la tarde y la noche.

El jueves se esperan las tormentas y el viernes, en tanto, se prevé una mínima de 19°C y una máxima de 24°C, con un escenario de lluvias, nubes y sol alternados durante toda la jornada.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Martes 3 Mín. 20°C - Máx. 28°C 10 - 40 % 7 - 12 km/h Miércoles 4 Mín. 22°C - Máx. 32°C 0 - 10 % 23 - 31 km/h Jueves 5 Mín. 20°C - Máx. 24°C 40 - 70 % 13 - 22 km/h Viernes 6 Mín. 19°C - Máx. 24°C 10 - 40 % 13 - 22 km/h

Advertencias del SMN ante las tormentas