A primera hora de este jueves, cuando todavía no amanecía, un camión que transportaba aceite comestible en sentido al centro porteño por la autopista Panamericana volcó, rompió el guardarraíl que divide ambas manos y quedó completamente cruzado sobre la calzada. Como consecuencia, el tránsito permanece cortado en la zona y los vehículos son desviados por las colectoras.

El chofer del rodado resultó herido, aunque estaba fuera de peligro. El incidente se registró en el kilómetro 41,5 del Ramal Campana, en sentido a la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de Ingeniero Maschwitz.

Volcó un camión en la Panamericana y hay demoras de cola

Desde ocurrido el incidente trabajaban en el lugar bomberos y personal y grúa de la concesionaria de la vía Autopistas del Sol (Ausol). Por el momento, el operativo se centraba en tareas de limpieza sobre la traza debido a que quedó derramado mucho aceite comestible, que era la carga del rodado, sobre el asfalto.

Corte total en la Panamericana: volcó un camión y derramó aceite en la autopista

De acuerdo a las primeras informaciones, el conductor del camión resultó ileso pese al incidente vial que protagonizó. El chofer habría salido por sus propios medios del rodado y atendido y trasladado a la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Garín por una ambulancia del SAME de Escobar.

Corte total en la Panamericana: volcó un camión y derramó aceite en la autopista Captura LN+

Ya en el centro de la ciudad, en el barrio porteño de Parque Chacabuco, una mujer fue atropellada en la mañana de este jueves por un colectivo de la línea 65 en el cruce de avenida La Plata y Cobo. Este miércoles, el SAME participó en 71 incidentes de tránsito en las calles porteñas, lo que significa uno cada 20 minutos. Unas 116 personas debieron ser asistidas.

Noticia en desarrollo