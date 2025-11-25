Llega el Parque de Navidad a CABA: dónde queda, hasta cuándo está y cuáles son las actividades

En los días que faltan hasta la llegada de la Navidad, en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se podrá disfrutar del Parque de Navidad con diversas actividades y paseos alusivos a la fecha para grandes y chicos.

Entre el 18 y el 21 de diciembre se podrá visitar el Parque de Navidad, en Palermo

Dónde queda el Parque de Navidad

El Parque de Navidad estará disponible para visitar desde el 18 al 21 de diciembre en la Plaza Sicilia, ubicada en la intersección de las avenidas Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo.

Entradas para ingresar al Parque de Navidad

Los recorridos y actividades del Parque de Navidad se podrán disfrutar en el horario de 17 a 22 horas, con entrada libre y gratuita.

El sitio oficial del gobierno porteño subraya que en el Parque de Navidad habrá “actividades para todas las edades, shows artísticos, espacios gastronómicos y un jardín lumínico”.

Qué ofrece el Parque de Navidad

La propuesta incluye un jardín lumínico, que es una experiencia inmersiva al aire libre con instalaciones artísticas de luces, pasillos iluminados e intervenciones escénicas.

En el escenario principal habrá propuestas tradicionales y presentaciones especiales inspiradas en la Navidad.

Se podrá recorrer la feria de emprendedores con stands para encontrar regalos artesanales, adornos, accesorios y productos de diseño; y disfrutar de las formaciones de cámara, coros infantiles y bailarines en los mini shows entre las luces.

A su vez, en el sector gastronómico se podrán elegir opciones dulces, saladas y bebidas para acompañar la tarde.

En el Parque de Navidad se podrán dejar las cartas a Papá Noel

Otra de las alternativas del Parque de Navidad convoca a los más chicos, que podrán acercar al buzón sus cartas a Papá Noel, sacarse fotos temáticas y disfrutar de juegos y entregas de regalos. “También habrá pop ups artísticos y musicales”, señala el sitio oficial sobre esta propuesta para toda la familia.

Además, se podrá disfrutar de un stand exclusivo en el que los más chicos tendrán acceso a unos minutos de maquillaje artístico y tatuajes temporales.

Cómo llegar al Parque de Navidad

El Parque de Navidad se montará en la Plaza Sicilia, próxima al Jardín Japonés y cercana a los lagos, entre Libertador y Sarmiento.

En subte: la estación Plaza Italia, de la línea D es la más próxima a este destino.

En colectivo: las líneas 67, 102 y 130 paran sobre la Avenida del Libertador. En tanto, las líneas 10, 12, 15, 29, 34, 36, 37, 41, 55, 57, 59, 60, 93, 95, 152 y 160 tienen sus paradas sobre Avenida Sarmiento, lo que implica caminar algunas cuadras hasta el parque.

En tren: la línea San Martín, en la estación Palermo, es la más próxima al Parque de Navidad. Quienes la utilicen, pueden caminar unos minutos hasta llegar al destino o combinar con alguna línea de colectivo.