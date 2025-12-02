Fuerte suba de la temperatura: esta será la jornada más agobiante de la semana, según el último pronóstico del SMN

Con un aumento progresivo, el pico térmico tendrá lugar el viernes; en varias provincias del país las temperaturas máximas llegará a los 40° C; leve descenso de estos niveles durante el fin de semana
- 2 minutos de lectura'
No llegó el verano, pero sí el calor. Desde este martes en Buenos Aires el ascenso térmico será constante y progresivo, encontrando su pico el día viernes, jornada en la que la temperatura máxima se ubicará en los 33° C. Durante los próximos días, el tiempo en el área metropolitana estará marcado por un ambiente seco y una masa de aire caliente.
Aunque el calor será protagonista, durante los próximos días no se descarta algún que otro chaparrón aislado, puntualmente el miércoles y el jueves por la tarde. A pesar de esa probabilidad, según las estimaciones del SMN, la estabilidad será la característica dominante.
El significativo incremento térmico favorecerá a un cielo despejado y una constante circulación del viento norte. Condiciones más que favorables para la planeación de actividades al aire libre.
Calor extremo en el interior del país
Para la región NOA, específicamente Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Formosa, las previsiones indican que las temperaturas máximas rondarán entre los 38° y los 40° C. Considerando la etapa del año, se trata de una caso de calor extremo.
A diferencia de Buenos Aires, la probabilidad de lluvias está completamente descartada.
Tanto en territorio porteño como en el resto de la extensión nacional, para la próxima semana se esperan condiciones similares, aunque menos agobiante y con un significativo aumento en las probabilidades de lluvia y actividad eléctrica.
