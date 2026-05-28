Futuros ingenieros argentinos van por otra consagración en EE.UU. con un simulador aeroespacial

Son estudiantes y sueñan con ser ingenieros que, en el futuro, y cada uno con su especialidad, puedan hacer un aporte al mundo. Tal como el año pasado, un nuevo grupo de diez alumnos de distintas carreras del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) partió esta semana a Estados Unidos para demostrar una simulación de misión aeroespacial ante expertos de la NASA y defender el título ganado por la misma casa de estudios en 2025.

Los futuros ingenieros participarán de una competencia internacional organizada por la American Astronautical Society (con apoyo de NASA, Siemens y Lockheed Martin) que se desarrollará entre el 4 y el 7 de junio en Virginia, EE. UU. El año pasado, otros estudiantes ganaron la CanSat Competition, convirtiéndose en el primer equipo argentino en ganar un torneo de esa envergadura.

Futuros ingenieros argentinos van por otra consagración en EEUU con un simulador aeroespacial gentileza

Este 2026, la misión de los alumnos —que compiten contra estudiantes de otras 39 instituciones educativas— es simular una misión aeroespacial. Para ello, lanzarán un pequeño satélite dentro de un cohete, que luego despegará un parapente controlado por servomotores y que, mediante un navegador GPS, deberá aterrizar en un punto objetivo. Allí, el dispositivo deberá fingir la entrega de una carga frágil, en este caso un huevo, que deberá ser soltado a unos dos metros de altura y que deberá caer intacto.

Futuros ingenieros argentinos van por otra consagración en EEUU con un simulador aeroespacial gentileza

“En simultáneo, durante el procedimiento se transmitirán y recolectarán distintos datos de telemetría durante la misión, desde el despegue hasta que se deposita la carga, cumpliendo también requisitos de velocidad máxima, peso y otras restricciones que nos piden desde la competencia”, explicó a LA NACION Nicolás Eyaralar, que, además, forma parte de la asociación estudiantil SEDS ITBA (Students for the Exploration and Development of Space).

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El detrás de escena del proyecto

Durante ocho meses, los 10 alumnos cursaron con regularidad las materias de sus respectivas carreras en el ITBA, algunos incluso trabajando. Fueron largas horas en el taller o en el laboratorio. Fines de semana enteros dedicados a diseñar, planificar, corregir, testear, programar y hacer prueba, contó Eyaralar.

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Para probar la caída de los parapentes, por ejemplo, los estudiantes arrojaron el satélite desde varios lugares. Si bien en algunas ocasiones utilizaron drones para tirarlos desde una altura suficiente, el joven aclaró: “Cuando no contábamos con ese dispositivo, nos la teníamos que ingeniar para ver cómo se comportaba el paracaídas, por lo que lo tiramos de casas e incluso dentro del edificio del ITBA”.

Futuros ingenieros argentinos van por otra consagración en EEUU con un simulador aeroespacial: de qué se trata. gentileza

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Eyaralar recordó que, para prepararse correctamente, algunos de los estudiantes hicieron un curso acelerado de parapentes con Nicolás López.

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Para lograr recrear este simulador aeroespacial, los estudiantes comenzaron con el proyecto en octubre de 2025. En el transcurso de estos ocho meses, hasta quedar nominados para la final de la competencia, los alumnos debieron realizar dos entregas parciales de la idea, una en enero y otra en marzo, que son parte de la calificación. Mediante una reunión virtual, defendieron sus presentaciones ante el jurado correspondiente.

“Es un desafío tecnológico, pero también logístico, porque tenemos que ir desde Argentina hasta Estados Unidos. Por suerte contamos con el apoyo de empresas que confían en nosotros como TotalEnergies, Fundación YPF, Axion Energy, ArcelorMittal, Quintana Energy, Drones VIP, Universal Assistance, Coverskin, Aerre y el ITBA”, agradecieron los estudiantes.

Los integrantes del equipo que viajan a defender el título