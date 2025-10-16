General Paz: remueven el puente peatonal que tiró abajo un camión y hay caos de tránsito

La avenida General Paz fue cortada por completo momentáneamente para remover un puente peatonal arriba de la autopista que se derrumbó cuando un camión lo chocó.

Las autoridades comenzaron las operaciones para quitar el puente que se partió en un costado luego de que un camión grúa lo impactara. El hecho ocurrió al mediodía de este jueves cuando una grúa de la empresa Auxilio Ruta 3 que trasladaba a un camión Iveco con container sujeto mediante pluma mecánica, impactó contra la estructura metálica.

El episodio ocurrió a pocos metros de un puesto de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El derrumbe interrumpió el tránsito hacia el Río de la Plata y se desvió la circulación por la avenida Coronel Roca.

El momento del derrumbe del puente en General Paz

En ese entonces, esto generó el corte total del tránsito en ambos sentidos entre 27 de Febrero y la bajada de esa arteria. Esto causó la preocupación de los conductores que estaban en la zona, que temían por la inestabilidad del puente. Sin embargo, no se registraron heridos ni víctimas fatales.

Bomberos de la Ciudad, personal del SAME, efectivos de autopista y personal de la Comisaría Vecinal 8C de la Ciudad participaron de un gran operativo y fueron los responsables de acordonar el perímetro.

Cerca de las 16, mientras continuaba el corte total de la avenida, trabajadores se presentaron sobre la autopista con una hidrogrúa con tensores de acero y escaleras para comenzar el trabajo de remoción tanto del puente como de los escombros que quedaron sobre la autopista.

La remoción del puente sobre la avenida General Paz

El puente permanecía inclinado para un costado luego del derrumbe parcial. El plan consistió en partir el puente en dos para desplazarlo afuera de la autopista, ya que su longitud impedía que fuera trasladado íntegramente.

Aproximadamente 40 minutos después se liberó el tránsito de forma paulatina en el sentido a Río de la Plata. Sin embargo, el caos en el tránsito persistió por bastante tiempo debido a la gran cantidad de vehículos que suelen circular por una de las vías más importantes del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Para ese momento ya habían cortado el puente a la mitad y la hidrogrúa comenzó a desplazar parte del puente que estaba en la mano que va hacia el Río de la Plata. El plan era, poco tiempo después, trasladar la sección que estaba encima del sentido de la avenida que va hacia el Riachuelo. Las imágenes televisivas mostraban que la colectora estaban completamente colapsada debido al corte parcial.

Para las 17.30, el tránsito se normalizó por completo en el sentido al Río de la Plata.