El ministro de Salud explicó el plan argentino para adquirir vacunas contra el nuevo coronavirus

3 de noviembre de 2020

"Todavía no firmamos ningún acuerdo". "La Comisión Nacional de Inmunizaciones aconsejó avanzar con los acuerdos de riesgo". "Es la propia Organización Panamericana de la Salud la que nos pide la ley que declara de interés público la vacuna contra el Covid-19 ".

Estas son algunas de las precisiones ofrecidas por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García , y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, a lo largo de una conferencia de prensa concedida a la Red Argentina de Periodismo Científico que se prolongó durante más de una hora y en la que analizaron en detalle los compromisos sellados con distintos laboratorios para la provisión de una vacuna contra la Covid-19; en especial, el preacuerdo para recibir 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

"Empezamos a conversar con todos los productores que estaban más avanzados en el desarrollo de una inmunización y naturalmente, eso nos permitió crear un vínculo con cada uno de ellos. Lo que siempre les pedí fue que nos transfirieran la tecnología y con uno lo logramos, porque se está fabricando la parte esencial en nuestro país. Además, ese laboratorio, que es AstraZeneca está enviando información sistemática a la Anmat -afirmó el ministro-. Esa es una de las bases sobre las que nos vamos a apoyar cuando tengamos que tomar decisiones. Después hay otros tres laboratorios que están haciendo ensayos clínicos acá, lo cual obviamente nos da una mejor chance de diálogo con los protagonistas. Y a partir de ahí avanzamos. Con algunos es más difícil por lejanía y por el propio idioma, como en el caso de China y Rusia. Lo que siempre preguntamos es cuándo creen que la tendrán disponible, cuántas dosis nos pueden proporcionar y a qué precio. Cuando nos enteramos por los diarios [de la Sputnik V], nos contactamos con la Embajada y de eso surgió el reciente viaje de un pequeño grupo a Rusia".

Si bien todavía no hay contratos firmados con ninguna compañía, el funcionario destacó que la diferencia que fundamentó la búsqueda de un preacuerdo con estos proveedores fue la promesa de que podrían suministrar muchos millones de dosis (más precisamente, 10 millones) muy pronto, en diciembre. "Si bien Pfizer tenía disponibilidad, no alcanzaba esa magnitud y nosotros queríamos masificar de entrada la vacunación para disminuir la circulación del virus y la mortalidad -puntualizó-. Todavía no firmamos porque todavía no fue promulgada la ley [que declara de interés público la vacuna]. En cuanto eso se cumpla, vamos a concretar con AstraZeneca por otras 22.400.000 dosis. Pfizer ofrece unos tres millones. En Covax [el fondo de colaboración para un acceso equitativo a las vacunas de la OPS] ya pagamos el anticipo por nueve millones de dosis e incluso hicimos uso de la prerrogativa que nos permite elegir la inmunización que tendríamos para febrero. Por supuesto, todas tienen que ser aprobadas primero por la autoridad regulatoria. Siempre pensamos que habría que utilizar un 'mix' de vacunas, porque además no sabemos cuál va a ser aprobada y cuál no".

Un esfuerzo monumental

Como el resto de las que integran el calendario nacional, la inmunización contra el SARS-CoV-2 será gratuita y se distribuirá equitativamente en todas las provincias. Los funcionarios destacaron que ya se están estudiando los aspectos logísticos para lograrlo, un trabajo en el que participan también otras áreas, como Defensa y Seguridad. "Será un esfuerzo monumental y queremos darle celeridad. Nunca tuvimos una vacunación tan masiva en el menor tiempo posible", subrayó González García.

Con respecto a las otras candidatas, Vizzotti agregó que la Argentina será uno de los países que antes recibirá las de Covax, porque ya completó los trámites necesarios. Se esperan para fines de febrero o principios de marzo.

En el país rigen procedimientos estrictos para el "registro" de vacunas. "Por la emergencia se están acelerando los procesos de evaluación, pero no se está pasando por alto ninguno -aclaró Vizzotti-. Como es una intervención en población sana, en todo momento se vigila su perfil de seguridad. En esta oportunidad, como ocurrió en la pandemia de gripe AH1N1, va a haber mecanismos muy particulares para seguir transmitiendo confianza a la población. Los criterios son los mismos y la estrategia se va a definir en función de los resultados. Lo que se está haciendo no solo en la Argentina, sino también en el mundo, es que las agencias reguladoras pueden ir recibiendo información parcial para ir analizando en tiempo real antes de que se publiquen los resultados clínicos. Se elige en función de los costos, la oportunidad de recibir las vacunas, si es monodosis o multidosis, temperatura de almacenamiento."

La Sputnik V fue sometida a precalificación de la OMS y el Ministerio está trabajando con la OPS para recibir información de todas las vacunas que están siendo evaluadas por el organismo internacional, y también con entes regulatorios de la región. Basándose en estos datos, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que genera recomendaciones sólidas y transparentes para la población y el equipo de salud respaldó la decisión de avanzar en los acuerdos de riesgo. En este momento, ya hay compromisos con Pfizer, AstraZeneca, Janssen y Sputnik V que terminarán de decidirse esta semana.

