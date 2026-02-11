Giro en la investigación del suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: las tres claves para entender cómo fue engañado

La investigación por el suicidio del sargento del Ejército Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos sumó un giro clave luego de que se comprobara que el joven fue víctima de una extorsión virtual. En LN+, el especialista en ciberseguridad Julio López indicó que se trata de una modalidad de estafa que crece en redes sociales y plataformas de citas.

Julio Lopez, especialista en ciberseguridad

El primer engaño: un perfil falso

Según explicó López, estas maniobras se repiten en distintos entornos digitales. “Este tipo de sextorsión se da en sitios de cita, de escort y en redes sociales. Es gente que se te aproxima para entablar una relación con vos”, precisó.

El especialista remarcó que el objetivo inicial es siempre el mismo: generar confianza para obtener imágenes íntimas que luego serán usadas como extorsión. En el caso del soldado, el mecanismo habría comenzado con un perfil falso: “Aparentemente, crearon el perfil de una persona falsa y lograron entablar una relación”.

Los extorsionadores crean perfiles falsos en redes sociales para hacer caer a sus víctimas Unsplash

El paso decisivo: confianza y la trampa de la “menor de edad”

López describió con precisión cómo estas bandas avanzan rápidamente una vez que logran el contacto. “Hacen match, se pasan los WhatsApp y se ponen a hablar”, enumeró.

Uno de los puntos más importantes es que la víctima nunca llega a verificar quién está del otro lado: “La persona nunca levanta una videollamada para verle la cara y ver si es de carne y hueso”, dijo.

En ese intercambio, aparece el momento crítico, según el especialista: “Pisás el palito y le enviás una foto tuya”. A partir de ahí, el diálogo cambia por completo y comienza la extorsión con una escena repetida en muchos casos: “Deja de hablarte para pasar a la extorsión. En ese momento, recibís un llamado de la supuesta mamá, que es otra presa, para decirte que estás seduciendo a su hija y es menor de edad”.

Este tipo de extorsiones son completamente virtuales

La presión psicológica: aislamiento y miedo

El especialista sostuvo que estas bandas buscan rapidez porque no todas las víctimas caen en la trampa. “La relación, ya avanzada, escala muy rápido porque no pueden perder tiempo”, afirmó.

En este caso, López señaló que la situación se volvió especialmente dramática porque el joven no habría tenido con quién hablarlo: “La mala suerte hizo que fuese una persona que no pudo resolver esta situación y que no pudo comentarla con otro”.

Y concluyó con una advertencia sobre el nivel de presión que ejercen los extorsionadores: “Lo apretaron de tal manera, que él no vio otro carril más que el que tomó”.