Giro meteorológico: ganadores y perdedores de un fin de semana otoñal en Mar del Plata

MAR DEL PLATA.– “Es agosto”, se escucha en la fila que nace en el mostrador y extiende por casi 30 metros, escaleras abajo y por la vereda, en el local que vende churros sobre la calle Güemes, que se imponen en la fría media tarde. Hay shorts y bermudas, pero sobre todo buzos, capuchas y varias camperas.

Estas playas pasaron casi sin escala intermedia de aquellos casi 40 grados de la previa y las horas posteriores al Año Nuevo a esta incursión de aires bien otoñales, por debajo de los 20 grados. Sin lluvias, pero con sol bien escondido y vientos que –más fuertes hace un par de días, más leves en este cierre de semana– ponen la piel de gallina.

El clima llevó a los turistas fuera de la playa Mauro V. Rizzi

A partir de este giro climático, quedaron las arenas poco concurridas, con escasos trajes de baño a la vista y sombrillas, líneas de carpas o paredones utilizados como refugio y reparo. La imagen parece más propia de un fin de semana largo de temporada baja, con la excepción de algunos que igual se le animan al mar. “Sigue hermoso, pero a la salida se sufre mucho”, advierte Analía, una turista llegada desde Rosario, mientras busca el toallón para secarse y templarse. La temperatura del agua se mantiene como una de las estrellas de este verano: oscila los 21 grados y tuvo pico de 23,5 grados el pasado 31, récord para diciembre.

Con esta revolución meteorológica ganaron los surfistas, porque con el mal tiempo llegaron las corrientes desde el sudeste y las olas potentes. Coincidieron con pleamares por encima de lo registros previstos que dejaron su huella sobre algunos balnearios. Sobre todo la primera de dos noches de marejada, que los tomó por sorpresa o sin aviso oficial a tiempo: el agua llegó de madrugada más allá de las primeras líneas de carpas y en paradores situados al sur del faro se llevó algunas casillas de guardavidas, sombrillas y algunas sillas.

Buzos y pantalones largos en la clásica postal con los lobos marinos de piedra de la Rambla Mauro V. Rizzi

“Entró como un tornado por dos pasillos, fueron cinco minutos y nos rompió mucho, entre 30 y 40 carpas”, confirmó Diego Sánchez Cabezudo, que está a cargo del parador Rilancó y Balcón del Sur.

El fenómeno también se extendió a algunos puntos del casco urbano de la ciudad. En medio de un escenario de alerta amarilla debió salir personal de Defensa Civil a atender reclamos por algunos postes, carteles y cables caídos.

Recambio

Estas horas de cierre de semana empiezan a marcar el primer momento importante de recambio turístico para esta ciudad que consiguió, a último momento, un rendimiento de visitantes muy superior al esperado para este arranque de año. También parejo para todos los rubros, ya que entre picos de calor y estas horas templadas la demanda alcanzó a todo el abanico comercial y de servicios.

Los balnearios tuvieron sus primeros días de gloria en coincidencia con la sucesión de días espléndidos entre la Navidad y el inicio de 2026 Mauro V. Rizzi

Los balnearios, por ejemplo, tuvieron sus primeros días de gloria con las jornadas de alta ocupación de unidades de sombra en coincidencia con esa sucesión de días espléndidos transcurridos entre la Navidad y el inicio de 2026. Una sombrilla para cuatro personas se paga desde 70.000 pesos y una carpa para seis desde 100.000 pesos, en ambos casos con acceso a todos los servicios y amenities del parador.

Fueron esos días de temperaturas casi récord muy sufridos para el comercio urbano, con calles y locales desiertos, porque los turistas aprovecharon el buen tiempo y disfrutaron de la playa tanto como pudieron. Hasta que llegaron estos otras jornadas grises y frescas, ideales para paseos por centros comerciales, shoppings y gastronomía.

“Claro que repuntaron las ventas en estos dos últimos días por una cuestión climática, pero venimos de otros diez muy pobres”, sostuvo María Liberati, que tiene su comercio de tejidos en la calle Güemes. “No recuerdo un período de tan poca venta”, dijo a LA NACION.

Durante los próximos días la temperatura repuntaría hasta los 30 grados Mauro V. Rizzi

Complicado para playa, la opción del turismo empezó a mirar la muy amplia oferta de atracciones y entretenimientos que tiene esta ciudad. “El arranque fue bueno”, afirmó Eduardo Mayer, directivo de la Cámara de la Recreación de Mar del Plata y al frente del crucero Anamora, que hace paseos frente a la costa marplatense. “El clima más fresco ayuda mucho a otros rubros como el nuestro, restaurantes y compras”, destacó.

Picos de ocupación

En mayor o menor medida todos han tenido lo suyo. La ocupación hotelera alcanzó picos del 80% y por encima del 70% estuvo el sector inmobiliario. La dinámica de viajeros se potenció porque coincidieron los que llegaron por el feriado de Año Nuevo, los que se escaparon del calor metropolitano y sin reserva previa buscaron alivio en la playa y, desde el jueves último, también quienes tenían previsto y reservado el alquiler u hospedaje con el cambio de mes.

“Entró mucha gente desde los días posteriores a la Navidad, pero en todos los casos con pocos días de permanencia, entre cuatro o cinco”, explicó a LA NACION la encargada de un edificio de la calle Colón y en referencia a inquilinos. “También llegaron muchísimos daños, y eso se nota”, insistió.

Largas esperas el 1° de enero de los turistas que llegaron a tomar posesión de los inmuebles alquilados Mauro V. Rizzi

Con mejor o peor tiempo, lo que no falla aquí es la oferta de noche y en especial los grandes eventos. Hasta avanzado el amanecer se bailó en modo multitud en las dos primeras fiestas electrónicas del verano. Después del brindis de Año Nuevo hubo unos 10.000 asistentes con DJ Wade en las consolas y anoche 15.000 con Boris Brejcha, ambos casos en el parador Mute. “En ningún otro lugar del mundo la música se siente así, tan de cerca”, dijo desde las pantallas el artista español.

Este lunes se aguarda con relativa ansiedad ya que empezará a marcar cuál es el ritmo real de este primer tramo de la temporada estival. A su favor tiene el reencuentro con el buen tiempo: se esperan por lo menos dos jornadas consecutivas por encima de los 30 grados en esta ciudad. Parece que enero, después de estas últimas 48 horas, vuelve a ser enero. También tiene una en contra: el pronóstico pone lluvias a la vista para la mañana del próximo miércoles. El resto sería con algunos nubarrones y la chance casi cierta de pleno sol hacia el fin de semana.