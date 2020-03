Gripe y coronavirus, diferencias de dos males que afectan a miles de personas

El hospital Eurnekian en Ezeiza se prepara para recibir pacientes del aeropuerto Fuente: Archivo - Crédito: Tomas Cuesta

Ambos son peligrosos para mayores de 65 años; también son riesgosos para mujeres embarazadas

NUEVA YORK.- ¿Este coronavirus nuevo es un peligro serio? ¿No se muere más gente de influenza?

Mientras Estados Unidos registraba su primera muerte por coronavirus el sábado pasado y en la costa oeste aparecían otros casos en personas sin riesgos conocidos, los estadounidenses se preguntaban cómo medir esta nueva amenaza contra un enemigo más familiar: la gripe o influenza.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que se describe a sí mismo como "germófobo", dijo el miércoles pasado que estaba sorprendido de saber que decenas de miles de estadounidenses morían de gripe cada año, y contrastó ese número con las casi 60 personas contagiadas del coronavirus. Dos días después, Trump acusó a los medios y a los demócratas de exagerar los peligros del virus.

"La influenza mata a las personas", dijo el 26 de febrero Mick Mulvaney, jefe de Gabinete interino de la Casa Blanca. "Esto no es el Ébola. No es SARS, no es MERS. No es una sentencia de muerte".

Para muchos funcionarios de salud pública estadounidense, ese no es el problema. Sí, en efecto, la gripe es terrible y es debido a eso que los científicos no quieren que otra enfermedad respiratoria contagiosa se arraigue. Si pudieran detener la influenza estacional, lo harían. Pero quizá aún sea posible detener el coronavirus.

En muchos sentidos, la gripe es el mejor argumento para luchar con todo contra este nuevo virus. A continuación, detallamos las similitudes y diferencias.

¿Cuál virus es más mortífero? El coronavirus parece ser más mortal que la influenza, hasta ahora. En promedio, las cepas de gripe estacional matan a aproximadamente el 0,1% de los infectados. La gripe de 1918 tuvo una tasa de mortalidad alta, del 2%. Como era tan contagiosa, esa influenza mató a decenas de millones de personas.

Las primeras estimaciones de la tasa de mortalidad por coronavirus de Wuhan, China, el epicentro del brote, han sido del 2%. Pero un nuevo informe sobre 1099 casos de China, publicado en The New England Journal of Medicine, encuentra una tasa más baja: el 1,4%.

La verdadera tasa de mortalidad podría ser similar a la de una gripe estacional severa, que es inferior al 1%, según un editorial publicado en esa revista por los médicos Anthony S. Fauci y H. Clifford Lane, del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, así como Robert R. Redfield, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla en inglés).

Hasta el domingo pasado, había 87.000 casos de coronavirus y 3000 muertos. Esta semana, por primera vez desde el inicio del brote, los casos nuevos fuera de China fueron más que en dicho país.

¿Qué virus es más contagioso? Hasta ahora, el nuevo coronavirus parece ser más contagioso que la mayoría de las cepas de la influenza. Cada persona con el coronavirus parece infectar a otras 2,2, en promedio.

Tanto en la influenza como en la enfermedad causada por el coronavirus, las personas pueden ser contagiosas antes de que se desarrollen los síntomas, lo que complica o imposibilita controlar la propagación del virus. Nadie sabe cuántas personas infectadas con el coronavirus solo presentan síntomas muy leves o ninguno.

¿Quién corre más riesgo de contagio? El coronavirus y la influenza son más peligrosos para los mayores de 65 años o quienes tienen enfermedades crónicas o un sistema inmunitario débil.

Las tasas de mortalidad entre los hombres infectados con el coronavirus en China, particularmente aquellos de 40 años o más, han excedido a las de las mujeres, un patrón que no se observa en la gripe estacional. Se desconoce la razón de la discrepancia.

Parece haber otra diferencia importante: la gripe o influenza es más peligrosa para los niños, quienes pueden enfermarse gravemente. Los niños infectados con el nuevo coronavirus tienden a tener síntomas leves o nulos.

Mujeres embarazadas

La influenza es peligrosa para las mujeres embarazadas, que pueden enfermarse gravemente. Aún no se sabe si el nuevo coronavirus representa una amenaza tan grave para las embarazadas.

¿Qué virus te enferma más? Hasta el 22 de febrero, en la temporada actual hubo al menos 32 millones de casos de influenza en Estados Unidos, 31.000 hospitalizaciones y 18.000 muertes, según los CDC. Las tasas de hospitalización entre niños y adultos jóvenes este año han sido inusualmente altas.

Habría incluso más enfermedades y muertes si no hubiera una vacuna contra la influenza.

Por el contrario, menos de 70 personas en Estados Unidos han sido infectadas con el nuevo coronavirus y ha habido una muerte. No hay tratamientos o vacunas para el coronavirus, solo cuidados paliativos para infectados.

La mayoría de los casos de infección por coronavirus no son graves, pero algunas personas se enferman bastante. Los datos del estudio más grande de pacientes que se tiene hasta la fecha, en China, indican que, de los pacientes con coronavirus que recibieron atención médica, el 80% tenía infecciones leves; el 15%, enfermedades graves y el 5% eran casos críticos.

Los primeros síntomas -fiebre y tos- son similares a los de la gripe, por lo que ambas pueden ser difíciles de distinguir sin un test. La neumonía es común entre los pacientes con coronavirus.

¿El coronavirus desaparecerá cuando el clima sea más caliente? Debido a que este es un virus nuevo, no hay manera de saber cómo podría afectarlo el clima.