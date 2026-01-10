Un ministro de San Luis rescató a un grupo de turistas que había quedado atrapado en un arroyo: “Se le trabaron las piernas”

El ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto, fue protagonista de un hecho insólito este viernes: estaba andando en bicicleta cuando vio que un grupo de turistas quedó en peligro por la crecida del arroyo de Los Molles, en el Complejo El Talar, y lo asistió. Las afectadas eran mujeres que fueron sorprendidas por el repentino aumento del caudal. Dos de ellas eran adultas mayores.

Según informó el medio local El Corredor, la situación era compleja y se agravaba debido a las intensas lluvias que afectaron la zona de lo alto de las sierras, con riesgo de que la crecida aumentara aún más. Según testigos, a una de las mujeres se le trabaron las piernas entre las piedras por la fuerte presión del agua y quedó en shock.

Tras la secuencia, comenzaron a circular en redes sociales videos en los que se ve al ministro -que fue elegido intendente de Villa Merlo pero está de licencia- con ropa deportiva y un casco de ciclista asistiendo a las personas que quedaron trabadas en el arroyo.

Después del episodio y ante las alarmantes condiciones, los Bomberos Voluntarios de Los Molles difundieron un comunicado de advertencia para reforzar la importancia de la prevención ante crecidas repentinas en arroyos y balnearios serranos e indicaron que, aunque el valle o en las zonas recreativas puedan haber sectores estables, las intensas lluvias en la sierra pueden generar aumentos de caudal.

Además dijeron que una señal de alerta son la aparición de cascadas o escurrimientos en las laderas de los cerros y destacaron que las crecidas pueden desarrollarse en pocos minutos y elevar el nivel del agua de manera peligrosa.

Por otra parte, también aconsejaron prestar atención al color del agua porque cuando deja de ser cristalina y comienza a arrastrar espuma, ramas o sedimentos, la crecida es inminente y se debe salir del cauce de inmediato.

Antes de la secuencia, el ministro había publicado un video en el que se lo ve con su casco, acompañado por otro hombre, y mostrando que se encontraba andando en bicicleta por la zona. En la grabación documentó las enormes nubes que cubrían el cielo y previó que se acercaban intensas lluvias, por lo que notificó a sus seguidores.

Luego habló en la radio local FM La Bomba, donde relató lo sucedido: “Había salido a pedalear como siempre y, antes de llegar a El Talar, nos agarró la lluvia. Me llamó la atención la cantidad de agua que caía arriba de la sierra y vi que el arroyo estaba creciendo. Cuando llegamos, la crecida había sorprendido a algunos turistas y había dos señoras muy asustadas, desesperadas y en pánico. Vi que seguía lloviendo más arriba y que la crecida podía aumentar, así que decidí meterme, conociendo un poco el arroyo".