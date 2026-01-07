Javier Milei aseguró que no romperá lazos comerciales con China; Venezuela le venderá más petróleo a EE.UU.
Además, los depósitos privados en dólares ya son récord; siguen los fuertes incendios en la Patagonia; Neymar confirmó que sigue en el Santos. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 7 de enero de 2026
- Milei aseguró que no romperá lazos comerciales con China a pesar de su alineamiento con Estados Unidos. El Presidente aseguró que a pesar de estar “profundamente alineado geopolíticamente” con Estados Unidos, su gobierno no romperá lazos comerciales con China. “De hecho, Estados Unidos tiene lazos comerciales con China”, sostuvo Milei, quien definió como una “estupidez que sectores de la política cuestionen que Washington se quiera apropiar del petróleo venezolano”.
- Los depósitos en dólares del sector privado rozan los 37.000 millones de dólares. Superó el techo de la etapa 2016-2019 y alcanzaron un récord, según el último dato consolidado del Banco Central. Estos depósitos crecieron 160% desde el inicio de la gestión de Milei: la tendencia al alza se mantuvo en el inicio de 2026.
- Avanza el fuego en la Patagonia. Siguen activos los focos en Río Negro, Chubut y Santa Cruz, y hay evacuaciones preventivas de turistas y restricciones de acceso a distintas zonas. En Chubut, los afectados son los vecinos de El Hoyo y turistas en la zona de Puerto Patriada. Suspendieron la Fiesta Nacional de la Fruta Fina y las autoridades siguen en alerta.
- Donald Trump anunció que Venezuela va a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. El presidente dijo que se venderá a su precio de mercado y será transportado a través de buques de almacenamiento en una acción comandada por el Secretario de Energía. Trump controlará el dinero para que se utilice en beneficio del pueblo venezolano.
- Neymar confirmó que seguirá en el Santos y que va a disputar la Copa Sudamericana. El delantero renovó con el club por una temporada más y se ilusiona con ser convocado por Carlo Ancelotti para el Mundial que se disputa a partir de junio en Estados Unidos, Canadá y México. Neymar es el máximo anotador histórico de la Selección de Brasil con 79 goles, pero no fue convocado desde que Ancelotti asumió el cargo de entrenador del seleccionado.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
