LA NACION

Javier Milei aseguró que no romperá lazos comerciales con China; Venezuela le venderá más petróleo a EE.UU.

Además, los depósitos privados en dólares ya son récord; siguen los fuertes incendios en la Patagonia; Neymar confirmó que sigue en el Santos. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 7 de enero de 2026

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Javier Milei aseguró que no romperá lazos comerciales con China a pesar de su alineamiento con Estados Unidos
Javier Milei aseguró que no romperá lazos comerciales con China a pesar de su alineamiento con Estados UnidosOficina del Presidente

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Por un derrame cloacal, cortaron el tránsito en la ruta 11 en el ingreso a Pinamar
    1

    Olor nauseabundo y largas filas de autos: por un derrame cloacal, cortaron el tránsito en la ruta 11 en el ingreso a Pinamar

  2. Un país europeo facilita reconocer la nacionalidad a sus descendientes
    2

    Reivindicar “a los perseguidos por los nazis”. Un país europeo facilita reconocer la nacionalidad a sus descendientes

  3. El fuego en Chubut avanza incluso con viento en contra: hay alerta también en Bariloche y El Bolsón
    3

    Imágenes impactantes: el fuego en Chubut avanza incluso con viento en contra y hay alerta también en Bariloche y El Bolsón

  4. Un abogado que estuvo en la audiencia de Maduro en Nueva York reveló el clima que se vivió dentro
    4

    Un abogado que estuvo en la audiencia de Maduro en Nueva York reveló el clima que se vivió dentro: “Entró rozagante”

Cargando banners ...