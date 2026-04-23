Habló la joven cajera que denunció a un argentino por un insulto racista en Brasil: “Espero que pague”

Samara Lima, la cajera brasileña de 23 años que denunció haber recibido un insulto racista de un argentino en un supermercado de Río de Janeiro, habló sobre el episodio. La joven contó su visión de los hechos y sostuvo que espera que el agresor “pague por lo que hizo”.

El hecho ocurrió en un supermercado de Copacabana, en la zona sur de la ciudad. El agresor, identificado como José Luiz Haile, de 67 años, habría increpado a la empleada por una demora en la fila de atención.

El informe de un canal de televisión brasileña sobre el episodio

“No paraba de hacerme ruidos de ‘shhhhh’, dando a entender que debía callarme. Me llamó “negra’ y un insulto dos veces”, narró la mujer durante la entrevista con Globo. Un segundo ciudadano argentino presenció el maltrato y llamó a la Guardia Municipal que patrullaba el sector.

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