Habló una mamá del colegio de Palermo donde falló un experimento de ciencias: “Fue durísimo y los chicos están llorando”

Durante la mañana del miércoles, en el salón de actos del colegio Guadalupe, ubicado en la calle Paraguay 3925, en el barrio porteño de Palermo, la realización de un experimento de ciencias falló y varios alumnos resultaron heridos. María Cornejo, madre de una alumna de la institución, brindó detalles del hecho en comunicación con LN+. “El colegio está lleno de padres, ambulancias y policía. Queremos calmar a los chicos porque fue durísimo y están todos llorando”, relató Cornejo.

Maria Cornejo, madre de una alumna del colegio

El accidente se produjo tras la falla del experimento del volcán, que involucra el uso de alcohol etílico. Según Cornejo, “hay cuatro chicos lesionados que fueron derivados a distintos hospitales. Dos con quemaduras graves y dos leves, todos en observación".

Según Cornejo, el incidente se produjo cerca de las diez de la mañana, con la presencia de alumnos del primer año y de otros cursos. “Hasta donde yo sé, no hay adultos afectados”, precisó la madre del colegio.

“El SAME retiró a todos los chicos que mostraban lesiones, por suerte mi hija salió ilesa, pero entre todos nos tratamos de contener”, revivió Cornejo. Debido al accionar de las ambulancias, durante varios minutos el tránsito en la zona se embotelló.

Sin embargo, fuentes policiales informaron a LA NACION que “una madre también resultó lesionada con quemaduras en las manos y fue atendida por el SAME” tras el experimento fallido.

Un antecedente a pocos kilómetros de la Ciudad

Días atrás, también durante una feria de ciencias organizada por el Instituto Comercial Rancagua un grupo de alumnos decidió recrear la erupción de un volcán. El experimento debía funcionar como un fuego artificial, pero al encenderlo las llamas se propagaron rápidamente por la estructura y, en cuestión de segundos, se convirtió en una explosión. El incidente dejó 17 personas heridas, en su mayoría alumnos, con lesiones de diversa gravedad: cortes, quemaduras y contusiones.

Explotó un experimento en una feria de Pergamino

La más afectada fue una niña de 10 años que resultó gravemente, situación que obligó su traslado de urgencia del Hospital Juan P. Garrahan. El parte médico del lunes consignaba que la víctima continuaba internada en ese centro de salud en condición estable, aunque con cuidados intensivos.

La menor debió volver a ser sometida a una intervención quirúrgica a cargo de una equipo de cirugía plástica y neurocirugía, difundieron desde el hospital pediátrico sin más detalles. La chica ya había ingresado al quirófano el viernes por la tarde, luego de haber sido estabilizada, y también fue intervenida por un equipo multidisciplinario.