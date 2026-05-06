Hantavirus en el crucero: harán operativos de captura y análisis de roedores en Ushuaia

El brote de hantavirus que dejó al menos tres muertos y varios casos sospechosos a bordo del crucero MV Hondius, que zarpó de Ushuaia el 1° de abril y ahora navega rumbo a las islas Canarias para intentar el descenso de las casi 150 personas aún embarcadas, abrió una investigación internacional que, por ahora, brinda certezas a cuentagotas. Más allá de los casos confirmados y de la identificación de la cepa Andes, capaz de transmitirse entre personas en situaciones excepcionales, la principal incógnita sigue sin resolverse: cómo llegó el virus al barco.

En las últimas horas, se sumó una línea de investigación. Dos funcionarios argentinos que participan del análisis del caso le dijeron a la agencia AP que la principal hipótesis del gobierno es que la pareja de dos neerlandeses que fueron los primeros en morir contrajo el virus antes de subir al barco, durante una salida de observación de aves en Ushuaia. Sin embargo, las mismas fuentes señalaron que en ningún lugar del territorio de Tierra del Fuego no se habían registrado casos de hantavirus, información que días previos la gobernación provincial también había difundido.

No obstante, y en medio de las incógnitas que se multiplican en torno de los hechos, el Ministerio de Salud de la Nación comunicó que equipos técnicos de la Anlis-Malbrán se trasladarán a Ushuaia para realizar operativos de captura y análisis de roedores en áreas vinculadas al recorrido de los casos y detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales.

“Cabe destacar que si bien no está confirmado que el contagio se haya realizado en Argentina y que Tierra del Fuego no ha reportado casos de hantavirus desde que se inició la notificación obligatoria del evento en 1996, estas acciones forman parte de la estrategia de vigilancia epidemiológica intensificada que se desarrolla en coordinación con las jurisdicciones, responsables de fortalecer la notificación y detección de casos en sus territorios”, advierte el comunicado oficial.

Además de Tierra del Fuego, la pareja neerlandesa entró y salió de la Argentina desde fines de noviembre por distintos puntos, hacia y desde países vecinos, según confirmó Salud. “Se pudo confirmar que arribaron al país el 27 de noviembre del año pasado y que viajaron en auto durante 40 días para luego cruzar a Chile el 7 de enero de este año”, detalla el comunicado.

“Una vez allí, continuaron el recorrido en auto por 24 días más. El itinerario incluye también el ingreso a la provincia de Neuquén el 31 de enero y una nueva visita a Chile 12 días más tarde. Luego cruzaron desde el país trasandino a Mendoza, en donde iniciaron un viaje en auto por 20 días para llegar a Misiones. Finalmente, el 13 de marzo, cruzaron por tierra a Uruguay y el 27 de marzo regresaron al país para dirigirse a Ushuaia, de donde salieron el 1° de abril [a bordo del MV Hondius]“, enumera.

A las investigaciones dentro del territorio nacional para determinar el posible origen de los contagios, la cartera sanitaria nacional también indicó que fortalece la cooperación internacional mediante el envío de insumos a los países involucrados y brinda asistencia técnica para el manejo clínico de los casos.

“La Anlis-Malbrán puso a disposición su capacidad técnica, experiencia y recursos para asistir a los sistemas de salud que así lo requieran. A partir del relevamiento de los requerimientos de cada país, Argentina enviará a laboratorios de España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y el Reino Unido ARN del virus Andes, insumo fundamental para la detección del virus en personas”, informó el Ministerio de Salud. Asimismo, remitirá “placas de Elisa sensibilizadas con antígenos del virus Andes, para su uso en estudios serológicos orientados a la detección de anticuerpos específicos contra el virus en sueros humanos”.

Según las estimaciones de Salud, con esos insumos se pueden realizar aproximadamente 2500 determinaciones diagnósticas. También enviará guías para diagnóstico y protocolos de tratamiento para garantizar el correcto manejo de los casos.

Por último, la cartera a cargo de Mario Lugones confirmó que no se identificaron en el país casos asociados al brote de hantavirus en el crucero polar.