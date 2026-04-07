Hasta cuándo seguirá la lluvia en la Ciudad, según el Servicio Meteorológico Nacional

Tras un lunes nublado y lluvioso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico del tiempo para esta semana en la ciudad de Buenos Aires. Si bien se anuncian precipitaciones para casi todo este martes, el organismo informó cuándo finaliza esta tendencia adversa.

De acuerdo con el pronóstico, la primera mitad de la semana continuará marcada por precipitaciones y condiciones adversas, pero se espera que el jueves presente una mejora, con nulas probabilidades de lluvias y un cielo parcialmente nublado. Esta tendencia continuará hasta el cierre del fin de semana.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires.

La probabilidad de lluvia alcanza su punto máximo durante la tarde de este martes, cuando los registros indican un rango de entre 40 y 70%. Para el resto de la jornada, las probabilidades permanecen entre 10 y 40%. La temperatura máxima llegará a los 21°C y el viento aumentará su intensidad con ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora hacia la noche.

En este contexto, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una alerta amarilla por vientos que afecta tanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como a gran parte del Conurbano. Las ráfagas provendrán del sector sur a velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora, con picos de intensidad que superarán los 70 kilómetros por hora.

Este nivel de alerta implica riesgos potenciales para la población y requiere medidas de prevención activas. Se solicitó a los habitantes evitar las salidas innecesarias, retirar o asegurar cualquier objeto con riesgo de voladura por la acción del aire y cerrar y alejarse de puertas y ventanas. También se desaconsejó buscar refugio debajo de árboles, carteles publicitarios, postes o marquesinas.

La Ciudad se encunetra bajo alerta amarilla por vientos este martes 7 de abril.

El miércoles presentará condiciones similares durante la mañana y la tarde, con chances de precipitaciones que oscilan entre el 10 y el 40%. Se espera una mínima de 16°C y una máxima de 22°C. El clima mejorará de forma definitiva durante la noche, cuando el cielo quedará parcialmente nublado y la probabilidad de agua bajará al 10%.

El buen tiempo regresará a partir del jueves, con un cielo algo nublado y sin registro de lluvias. La temperatura mínima descenderá a 14°C y la máxima se posicionará en 23°C con vientos leves del sector este. El viernes mantendrá un panorama despejado, aunque con una mínima de 13°C.

El tiempo en el resto del país durante este martes

El SMN también comunicó las temperaturas máximas y mínimas para el resto del país durante este martes. Estas serán de 21°C y 13°C en Córdoba; 21°C y 18°C en Buenos Aires; 21°C y 14°C en Tucumán; 22°C y 16°C en Santa Fe; 21°C y 16°C en Entre Ríos; 19°C y 12°C en Jujuy; 19°C y 13°C en Salta; 24°C y 20°C en Misiones; y 21°C y 12°C en La Rioja.

Por otra parte, se prevén máximas y mínimas de 25°C y 15°C en Santiago del Estero; 20°C y 8°C en San Luis; 23°C y 9°C en San Juan; 20°C y 9°C en Mendoza; 18°C y 9°C en Río Negro; 15°C y 9°C en Chubut; y 14°C y 5°C en Santa Cruz.