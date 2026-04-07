Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y viento para este martes 7 de abril: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y viento para este martes 7 de abril. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que habrá 10 provincias afectadas dichas advertencias. Este nivel de alerta, indicó el SMN, implica “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por tormentas rige en Corrientes y el este de Chaco, donde se prevén lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Estas condiciones estarán acompañadas por abundantes precipitaciones, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 milímetros, que podrían superarse de forma puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 7 de abril SMN

Por su parte, la alerta amarilla por tormentas alcanza al noreste de Entre Ríos, el noreste de Santa Fe, Chaco, el noreste de Santiago del Estero, Formosa, el este de Salta y Misiones. En estas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundantes precipitaciones, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 75 milímetros, con posibles superaciones puntuales.

Además, rige una alerta amarilla por lluvias en la ciudad de Buenos Aires y en el centro y este de la provincia de Buenos Aires. Allí se prevén precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados estimados entre 30 y 75 milímetros. No se descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas bajo alerta.

A su vez, el SMN emitió una alerta amarilla por viento en la ciudad de Buenos Aires, el este de la provincia de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos. En estas áreas se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora.

Rige una alerta amarilla por lluvias en la ciudad de Buenos Aires y en el centro y este de la provincia de Buenos Aires Ricardo Pristupluk

Frente a estas condiciones, el organismo recomendó, para las zonas bajo alerta naranja por tormentas, seguir las indicaciones de las autoridades, permanecer en construcciones cerradas, salir solo si es necesario, desconectar electrodomésticos ante el ingreso de agua y alejarse de zonas inundables. También sugirió asegurar objetos que puedan volarse y preparar un kit de emergencia con elementos básicos.

En el caso de las áreas bajo alerta amarilla por lluvias, aconsejó evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, mantenerse alejado de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en las viviendas.

Para las regiones afectadas por alerta amarilla por viento, recomendó evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser arrastrados, mantenerse alejado de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de estructuras inestables y extremar las precauciones al conducir.

El tiempo en CABA

Para este martes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 18°C y una máxima de 21°C. Se prevén precipitaciones durante toda la jornada, con hasta un 70% de probabilidad. Por la mañana se esperan lluvias fuertes, mientras que al mediodía y por la tarde se registrarán lluvias aisladas, que continuarán durante la noche. Además, hacia el final del día podrían registrarse ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora. Para el miércoles se anticipa la continuidad de las precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se prevé una mínima de 17°C y una máxima de 20°C. El esquema será similar al de la Ciudad, con lluvias fuertes durante la mañana, precipitaciones aisladas hacia el mediodía y la tarde, y lluvias por la noche. También se esperan precipitaciones durante el miércoles, mientras que para el jueves se proyecta una mejora en las condiciones, aunque sin cambios significativos en la temperatura.

En tanto, el SMN indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 21°C y 13°C en Córdoba; 21°C y 14°C en Tucumán; 22°C y 16°C en Santa Fe; 21°C y 16°C en Entre Ríos; 19°C y 12°C en Jujuy; 19°C y 13°C en Salta; 24°C y 20°C en Misiones; y 21°C y 12°C en La Rioja.

Por otra parte, se prevén máximas y mínimas de 25°C y 15°C en Santiago del Estero; 20°C y 8°C en San Luis; 23°C y 9°C en San Juan; 20°C y 9°C en Mendoza; 18°C y 9°C en Río Negro; 15°C y 9°C en Chubut; y 14°C y 5°C en Santa Cruz.