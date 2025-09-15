Hasta cuándo seguirán las lluvias en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este lunes una alerta amarilla por tormentas y lluvias; se registraron chaparrones aislados por la mañana; cómo sigue la semana en la previa de la llegada de la primavera
Tras un fin de semana primaveral, se registraron este lunes chaparrones aislados durante la mañana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la temperatura oscilará entre los 13°C de mínima y los 21°C de máxima.
Las precipitaciones de intensidad leve a moderada en Buenos Aires y alrededores son producto de una masa de aire cálido y húmedo que afecta significativamente el norte del país con tormentas intensas. Se espera que esta inclemencia climática se desplace, con el correr de las horas, hacia el norte.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes una serie de alertas amarillas por tormentas y lluvias para cinco provincias. En ese sentido, Santa Fe, Corrientes, Chaco y el norte de Entre Ríos están bajo aviso por tormentas de variada intensidad y en el noreste de Chubut esperan acumulados de entre 30 y 50 milímetros.
