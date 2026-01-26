Hasta cuándo sigue el calor en la Ciudad y el conurbano bonaerense: máximas de hasta 38 grados
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las altas temperaturas se extenderán durante los próximos días; antes del alivio llegarán tormentas fuertes
- 3 minutos de lectura'
La Ciudad y la provincia de Buenos Aires se enfrentan a una de las primeras olas de calor del año, con temperaturas que alcanzarán los 38 grados este lunes en algunos puntos del distrito. Tras un fin de semana con el termómetro en ascenso, se espera que el calor extremo se extienda durante los próximos días.
Según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la alerta amarilla por altas temperaturas durará, por lo menos, hasta el próximo fin de semana, cuando —tras algunas tormentas pronosticadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)— comience un leve descenso que traerá consigo un poco de alivio.
Según especificó el sitio Meteored, las altas temperaturas de esta semana se deben a un bloqueo atmosférico asociado a un centro de altas presiones ubicado sobre el Océano Atlántico. Este sistema es el responsable de limitar el avance del frente frío hacia el centro del país y prolongar las condiciones de calor y humedad.
Además, Meteored advirtió que tanto este lunes como el martes se perfilan como jornadas de calor intenso, mientras que mañana se presentaría un ambiente “muy inestable”, con probabilidades de chaparrones y tormentas aisladas que mantendrían el calor y la humedad.
Para el miércoles y el jueves se espera la persistencia de vientos del este y sudeste, que moderarían parcialmente las temperaturas extremas. Sin embargo, este cambio en la circulación no implicará una disminución marcada de la humedad, por lo que el ambiente continuará pesado e inestable, con una masa de aire que seguirá cargada de vapor de agua tras las tormentas.
Recién a partir del fin de semana se espera una leve reducción de las temperaturas, con una máxima de 31°C el sábado. El domingo, en tanto, la mínima será de 22 grados y la máxima de apenas 29°C, una marcada diferencia respecto a lo que ocurrió esta semana.
Las alertas para este lunes
El SMN emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas y altas temperaturas para este lunes 26 de enero. La alerta naranja por altas temperaturas rige en el sur y el este de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el oeste de Entre Ríos y el sudoeste de Córdoba. En tanto, el nivel amarillo alcanza a la Ciudad de Buenos Aires, el centro y noroeste bonaerense, el este de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el este de Chaco, el centro y norte de Santa Fe, el sudeste de Santiago del Estero y Córdoba.
En estas zonas, el organismo nacional indicó que las temperaturas pueden tener un efecto “leve a moderado sobre la salud” y resultar peligrosas, sobre todo para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.
Por otro lado, para las provincias de Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán rige una alerta amarilla por tormentas fuertes.
En estas regiones se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, lluvias intensas en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora. Los acumulados de precipitación previstos se ubican entre los 20 y 40 milímetros.
Otras noticias de Clima
Ola de calor. Este es el pronóstico del clima en el AMBA para la última semana de enero
Casi 20.000 vuelos cancelados y cortes de luz. La histórica tormenta invernal en Estados Unidos dejó al menos 10 muertos
"Capacidad de daño". Alerta amarilla y naranja por calor extremo en el AMBA: máximas de hasta 38 grados
- 1
La Plata: murió un nene de dos años tras atragantarse durante la cena
- 2
A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas: la ausencia de Gladys, el montaje que nunca fue y un mensaje para Milei
- 3
Hay alerta amarilla por tormentas, vientos y altas temperaturas para este domingo 25 de enero: las provincias afectadas
- 4
Día Mundial de la Educación Ambiental: “El cambio comienza con los niños”, la advertencia de los especialistas