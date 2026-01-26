Hasta cuándo sigue el calor en la Ciudad y el conurbano bonaerense: máximas de hasta 38 grados

La Ciudad y la provincia de Buenos Aires se enfrentan a una de las primeras olas de calor del año, con temperaturas que alcanzarán los 38 grados este lunes en algunos puntos del distrito. Tras un fin de semana con el termómetro en ascenso, se espera que el calor extremo se extienda durante los próximos días.

Según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la alerta amarilla por altas temperaturas durará, por lo menos, hasta el próximo fin de semana, cuando —tras algunas tormentas pronosticadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)— comience un leve descenso que traerá consigo un poco de alivio.

El SMN advirtió por las altas temperaturas para este lunes, especialmente en el AMBA. Windy

Según especificó el sitio Meteored, las altas temperaturas de esta semana se deben a un bloqueo atmosférico asociado a un centro de altas presiones ubicado sobre el Océano Atlántico. Este sistema es el responsable de limitar el avance del frente frío hacia el centro del país y prolongar las condiciones de calor y humedad.

Además, Meteored advirtió que tanto este lunes como el martes se perfilan como jornadas de calor intenso, mientras que mañana se presentaría un ambiente “muy inestable”, con probabilidades de chaparrones y tormentas aisladas que mantendrían el calor y la humedad.

Para el miércoles y el jueves se espera la persistencia de vientos del este y sudeste, que moderarían parcialmente las temperaturas extremas. Sin embargo, este cambio en la circulación no implicará una disminución marcada de la humedad, por lo que el ambiente continuará pesado e inestable, con una masa de aire que seguirá cargada de vapor de agua tras las tormentas.

Recién a partir del fin de semana se espera una leve reducción de las temperaturas, con una máxima de 31°C el sábado. El domingo, en tanto, la mínima será de 22 grados y la máxima de apenas 29°C, una marcada diferencia respecto a lo que ocurrió esta semana.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

Las alertas para este lunes

El SMN emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas y altas temperaturas para este lunes 26 de enero. La alerta naranja por altas temperaturas rige en el sur y el este de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el oeste de Entre Ríos y el sudoeste de Córdoba. En tanto, el nivel amarillo alcanza a la Ciudad de Buenos Aires, el centro y noroeste bonaerense, el este de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el este de Chaco, el centro y norte de Santa Fe, el sudeste de Santiago del Estero y Córdoba.

En estas zonas, el organismo nacional indicó que las temperaturas pueden tener un efecto “leve a moderado sobre la salud” y resultar peligrosas, sobre todo para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Por otro lado, para las provincias de Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán rige una alerta amarilla por tormentas fuertes.

En estas regiones se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, lluvias intensas en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora. Los acumulados de precipitación previstos se ubican entre los 20 y 40 milímetros.