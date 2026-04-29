Más de 700 militares y 18 buques en acción: así fue el imponente ejercicio fluvial multinacional Acrux XII

Entre el 20 y el 26 de abril se desarrolló la fase operativa del Ejercicio Combinado ACRUX XII, un despliegue multinacional que reunió a más de 700 efectivos de las armadas de la Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Las fuerzas participantes ejecutaron un esquema de operaciones combinadas para recrear escenarios de conflicto en los ríos del continente.

El ejercicio tuvo lugar en el ámbito de la Hidrovía Paraguay-Paraná, uno de los corredores fluviales más importantes de Sudamérica, y se llevó adelante en aguas brasileñas. En el operativo participaron 18 unidades fluviales que simularon una misión bajo mandato de Naciones Unidas, en un entorno natural complejo que puso a prueba la coordinación entre las fuerzas.

Participó personal de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay (Foto: argentina.gob.ar)

Maniobras fluviales, control de tráfico y defensa ante amenazas

Las Fuerzas de Tareas Fluvial y Ribereña realizaron patrullas sobre las costas y operaciones de control del tráfico fluvial. Al mismo tiempo, las embarcaciones practicaron navegación en formación y tránsito en zonas consideradas de riesgo.

El ejercicio también incluyó simulaciones de defensa ante incursiones hostiles, integrando medios de superficie con apoyo aéreo cercano.

Las fuerzas recrearon escenarios de conflicto en los ríos del continente (Foto: argentina.gob.ar)

Entre las acciones destacadas se realizaron:

vigilancia ribereña y patrullaje fluvial

control del tránsito de embarcaciones

navegación táctica en formación

operaciones en zonas bajo amenaza

coordinación con aeronaves de apoyo

Además, se establecieron áreas de seguridad mediante puestos de observación y vigilancia nocturna. Las tripulaciones también practicaron la defensa de fondeaderos, replicando escenarios reales de protección de fuerzas en ambientes restringidos.

Se desplegaron 18 unidades fluviales en un entorno geográfico de elevada complejidad (Foto: argentina.gob.ar)

Operaciones anfibias y desembarco táctico

Uno de los momentos más exigentes del ejercicio fue protagonizado por el Batallón de Infantería de Marina N°3 “Alte. Eleazar Videla” (BIM3) de la Armada Argentina.

Las tropas ejecutaron una operación de proyección desde el medio fluvial utilizando lanchas y botes neumáticos para realizar un desembarco en la Isla Tira Catinga.

Tras llegar a la isla, los efectivos realizaron una infiltración en terreno hostil para asegurar objetivos críticos. La maniobra finalizó con la extracción del personal y el repliegue táctico, en una operación que exigió una coordinación precisa entre las distintas unidades.

Estas acciones fortalecen las relaciones bilaterales entre los países (Foto: argentina.gob.ar)

Preparación previa y despliegue por la hidrovía

Antes de la fase operativa, las unidades de la División Patrullado Fluvial completaron un período de adiestramiento naval integrado. Entre los medios desplegados se destacaron el multipropósito ARA Ciudad de Rosario y las lanchas patrulleras ARA Río Santiago y ARA Punta Mogotes.

Las embarcaciones recorrieron la hidrovía realizando escalas logísticas en distintos puertos nacionales e internacionales hasta arribar al Complejo Naval de Ladário, sede del 6º Distrito Naval de la Armada de Brasil.

Como parte del entrenamiento previo, las tripulaciones realizaron capacitaciones específicas en:

abandono y supervivencia en el mar

lucha contra incendios a bordo

control de averías

operaciones ribereñas y fluviales

ACRUX XII fomenta la cooperación naval de las naciones (Foto: argentina.gob.ar)

Un ejercicio regional que se realiza desde 1999

El Ejercicio Combinado ACRUX es una de las principales actividades de cooperación naval en Sudamérica. Se desarrolla desde 1999, con reuniones de coordinación bianuales y sedes rotativas entre los países participantes.

La primera fase operativa se realizó en 2001 y desde entonces cada edición refuerza la interoperabilidad entre las armadas del Cono Sur, integrando medios de superficie, aéreos y unidades de Infantería de Marina.

El nombre Acrux hace referencia a Acrux, la estrella más brillante de la Cruz del Sur y una de las más luminosas del cielo nocturno, símbolo de identidad compartida entre los países de la región.

Con ejercicios como este, las armadas buscan fortalecer la cooperación regional, mejorar la capacidad de respuesta ante crisis y consolidar los lazos de amistad y camaradería entre las fuerzas del Cono Sur.