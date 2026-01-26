Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y altas temperaturas para este lunes 26 de enero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas y altas temperaturas para este lunes 26 de enero. Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 21 provincias afectadas por esos fenómenos meteorológicos.

El SMN señaló que rige una alerta naranja por altas temperaturas en el sur y el este de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el oeste de Entre Ríos, el sudoeste de Córdoba y en las Islas Malvinas. Este nivel de advertencia implica temperaturas que pueden ser “muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”.

A su vez, también se mantiene una alerta amarilla por altas temperaturas en el centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires, el este de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el este de Chaco, el centro y norte de Santa Fe, el sudeste de Santiago del Estero y Córdoba. En estas zonas, el organismo indicó que las temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado sobre la salud y resultar peligrosas, sobre todo para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

En cuanto a las tormentas, rige una alerta naranja en el sur de La Rioja, una zona del oeste de Córdoba y el centro y norte de San Luis. En estas áreas se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, que podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén acumulados de entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de valores superiores de manera localizada.

Además, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para el oeste y sur de la provincia de Buenos Aires, el este de Río Negro, el este de La Pampa, el oeste de Córdoba, el sur de San Luis, el este de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca, así como Tucumán, el centro de Salta y Jujuy. En estas regiones se anticipan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, lluvias intensas en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora. Los acumulados previstos oscilan entre 20 y 40 milímetros.

Frente a la alerta naranja por altas temperaturas, el SMN recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a sentir sed, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, reducir la actividad física y prestar especial atención a bebés, niños, personas mayores y quienes tengan enfermedades crónicas. También aconseja usar ropa liviana y clara, permanecer en espacios ventilados y acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas como mareos, agotamiento extremo, náuseas o desmayos.

Ante la alerta naranja por tormentas, el organismo sugiere seguir las indicaciones de las autoridades locales, salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas. Además, recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar circular por calles anegadas, desconectar artefactos eléctricos si ingresa agua al hogar y preparar un kit de emergencia con agua potable, linterna, radio y botiquín.

El clima en el AMBA

Para este lunes, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura máxima de 36° y una mínima de 26°. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado desde el mediodía, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante las primeras horas del día. Para el martes se prevén precipitaciones al mediodía y, hacia el resto de la semana, condiciones más estables.

En la provincia de Buenos Aires se anticipa una jornada similar, con una máxima de 36° y una mínima de 24°. El martes al mediodía se esperan precipitaciones con una probabilidad de hasta 40%, mientras que por la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

En el resto del país, el SMN informó que este lunes se esperan las siguientes temperaturas: en Córdoba, una máxima de 38° y una mínima de 20°; en Santa Fe, 38° y 24°; en Entre Ríos, 38° y 24°; en Santiago del Estero, 40° y 28°; en La Rioja, 33° y 23°; en San Juan, 30° y 20°; y en San Luis, 27° y 19°.

Por su parte, en Tucumán se prevé una máxima de 32° y una mínima de 22°; en Jujuy, 29° y 18°; en Salta, 30° y 19°; en Misiones, 36° y 26°; en Mendoza, 26° y 20°; en Río Negro, 24° y 18°; en Chubut, 23° y 16°; y en Santa Cruz, 21° y 7°.