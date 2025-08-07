Hay alerta amarilla por frío extremo para este jueves 7 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para este jueves 7 de agosto que rige en dos provincias. Además, informó que se trata de un fenómeno que puede tener “efecto leve a moderado en la salud” y que resulta especialmente riesgoso para los grupos vulnerables, como personas mayores de 65 años, niños y niñas, y quienes padecen enfermedades crónicas.

Según detalló el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el aviso por bajas temperaturas alcanza al oeste de Córdoba y al noreste de San Luis. Según lo indicado, en ambos casos se trata de temperaturas que pueden afectar la salud si no se toman los recaudos necesarios.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prevé una jornada con lloviznas por la mañana, cielo parcialmente nublado al mediodía, mayormente nublado por la tarde y tambien nublado por la noche. La temperatura oscilará entre los 8°C y los 14°C, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora durante todo el día.

En el centro del país y la región pampeana, se espera un cielo mayormente nublado por la mañana, parcialmente cubierto al mediodía, mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas estarán entre los 7°C y los 18°C. Durante la tarde se prevén vientos de hasta 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

En la región de Cuyo se anticipa un cielo mayormente nublado por la mañana, lluvias aisladas al mediodía, y lloviznas tanto por la tarde como por la noche. Desde el mediodía y durante el resto de la jornada habrá hasta 40% de probabilidad de precipitaciones. Los vientos alcanzarán hasta 31 kilómetros por hora en la segunda mitad del día. En esta región, la temperatura oscilará entre una máxima de 14°C y una mínima de 6°C.

En el norte del país, la jornada estará mayormente nublada por la mañana y con lloviznas al mediodía. Durante la tarde y la noche se registrarán lluvias aisladas. A partir del mediodía se espera una probabilidad de precipitación del 40%. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C y los 14°C, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora por la tarde y la noche.

En la Patagonia, se anticipa un día parcialmente nublado por la mañana, despejado durante el mediodía y la tarde, y algo nublado por la noche. La mínima será de 3°C y la máxima de 10°C. Los vientos alcanzarán hasta 22 kilómetros por hora por la mañana y la noche.

