Vuelve el frío: así estará el pronóstico del clima durante la primera semana de agosto

Clima del lunes: de vuelta al invierno

Comienza la jornada con un importante descenso de temperatura tras el reingreso de aire frío al estuario. El invierno retomará el mando con una mañana con 9ºC de mínima, dos menos en el sector suburbano, pero sin recálculo de sensación térmica por tener viento leve desde el sur. Se espera cielo parcialmente nublado hasta el mediodía, luego se reducirá progresivamente la cobertura nubosa para dejarnos una tarde con mucho sol, y conservará el viento frío, pero suave, lo que permitirá que el mercurio se recupere y escale hasta los 15ºC para una jornada de mucha amplitud térmica. La noche mostrará cielo algo nublado, con aire fresco desde el sudeste en un cierre con 9ºC.

Clima del martes: frío de punta a punta

El martes ofrecerá un nuevo amanecer frío con el mercurio partiendo desde 8ºC, con viento leve desde el sudeste y cielo algo nublado. Se prevé nubosidad baja durante toda la mañana para darnos sol intermitente hasta pasado el mediodía. Luego, la veleta marcará el este y desde el río llegará un manto de nubes en la capa media para dejarnos el cielo mayorente nublado lo que desanimará al termómetro que deberá conformarse con solo 13ºC de máxima. Será una tarde fresca, mayormente nublada, con viento moderado desde el este. Por la noche se atenuará el viento, en un cierre con cielo parcialmente nublado y 8ºC que obligará a muchos a volver a prender la estufa.

Frío de punta a punta Freepik

Clima del miércoles: repunta la máxima

Rotará la veleta para cortar la circulación de aire fresco, pero no impedirá un nuevo comienzo de jornada con bufanda y gorros de lana. Se estima un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento leve desde el norte y 6ºC de piso térmico. Si bien el viento templado soplará de manera tenue, alcanzará para que el termómetro levante el perfil y abandone el ambiente frío antes del mediodía. La tarde mostrará más nubosidad, pero garantizará buenas cuotas de sol, con viento moderado desde el norte y máxima de 16ºC. La temperatura nocturna se recuperará notablemente en un cierre con 12ºC. Hacia la medianoche entrará un frente frío que nos devolverá otra vez a la zona de bajas temperaturas.

Clima del jueves: tarde fresca e inestable

El ingreso de aire frío nos dejará una mañana inestable, aunque con baja probabilidad de lluvia. Se espera un amanecer con el cielo techado por cúmulos bajos y cargados, viento moderado desde el sur y mínima de 8ºC por lo que no estaría mal elegir alguna campera impermeable antes de salir de casa si le toca andar por la calle todo el día. La falta de sol y la intensificación del viento acentuarán el frío matinal, el mercurio no rebotará tan fácilmente, lo que dejará una tarde fresca, con poco o nada de sol, con el viento desde el sur y el termómetro en 14ºC. Los nubarrones se quedarán durante todo el día, por lo que la inestabilidad también abarcará la tarde y noche. La nubosidad baja ayudará a que no caiga tanto la temperatura en el cierre del día con 11ºC y baja probabilidad de lluvias. Aquellos que tengan alguna actividad al aire libre deberán estar atentos a nuevas actualizaciones, no desentonaría alguna llovizna o lluvia débil en cualquier franja del día.

Clima del viernes: siguen los nubarrones

Soplará aire frío para dejarnos otro día inestable y conservar el ambiente invernal. Se prevé otro amanecer a puro nubarrón, con viento moderado desde el sur, que podría hacer que se sientan más fríos los 7ºC de mínima. Será otro día donde los cúmulos bajos nos tengan en vilo al borde de alguna lluvia cortita o con lloviznas intermitentes. Con el paso de las horas se intensificará el viento, con la veleta que girará al sudeste, poco podrá hacer el mercurio en un día sin sol y con circulación de aire frío por lo que desistirá en 13ºC vespertinos que podrían sentirse muy frescos para aquellos que estén a la intemperie a merced del viento. La noche cerraría en 13ºC manteniendo una ligera inestabilidad.

Borrador del fin de semana: cómo será el clima este sábado y domingo

El sábado promete poco viento, desde el sur por la mañana y desde el este por la tarde, en una jornada con cielo mayormente nublado, pero sin estimación de lluvias, con 7ºC de mínima y 14ºC de máxima. El domingo volvería a mostrar descenso de aire templado con mucha menos nubosidad, lo que nos dejaría temperaturas un poco más altas.

Volverá la inestabilidad al final de la semana rodrigo-nespolo-10977

Eso es todo, amigos. El invierno nos recuerda que todavía está vigente con la vuelta de amaneceres fríos, por lo que volverán los abrigos gruesos cerrados hasta la pera y la capucha desplegada, de todas formas, no se vislumbran escenarios de viento fuerte que pueda dejarnos sensación térmica muy baja. Las tardes parecen un poco más amables, pero la campera quedará puesta todo el día para el que le toque moverse al aire libre. A pesar del repliegue térmico nos mantendremos alejados del frío intenso, es la principal característica de este mes que suele mostrar amaneceres fríos y tardes frescas, pero con muchas menos aproximaciones al extremo de temperaturas polares. Los valores estadísticos para agosto son de una mínima media de 8,9ºC y de una máxima media de 17,9ºC, pronto los amaneceres cada vez más tempranos y los atardeceres más tardíos suavizarán el invierno y por lo que muestran los pronósticos a mediano plazo, podríamos asegurar que, aunque queda frío por delante, los escenarios polares permanecen en el pasado.

¡Buena semana para todos!

