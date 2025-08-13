Hay alerta amarilla por frío extremo para este miércoles 13 de agosto: la provincia afectada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo que regirá este miércoles 13 de agosto en una provincia patagónica del país. El organismo señaló que este nivel de alerta está asociado a temperaturas que pueden provocar un “efecto leve a moderado en la salud” y resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

La información del SMN, fue emitida a través de su Sistema de Alerta Temprana. Allí se indicó, que la provincia afectada por temperaturas bajas extremas de nivel amarillo será Santa Cruz, más específicamente el oeste de esa provincia.

Por otra parte, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prevé una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 15°C. La jornada estará mayormente nublada por la mañana, parcialmente nublada al mediodía, nuevamente mayormente nublada por la tarde y parcialmente nublada por la noche. Los vientos alcanzarán hasta 31 km/h durante la mañana y la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h al mediodía y en horas de la tarde.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 13 de agosto.

En el centro del país y la región pampeana las temperaturas oscilarán entre los 9°C y los 19°C. Se espera un cielo mayormente nublado por la mañana, parcialmente nublado hacia el mediodía y nuevamente mayormente cubierto desde la tarde hasta el cierre de la jornada. Los vientos llegarán hasta 31 km/h durante la mañana y la tarde, con ráfagas de hasta 50 km/h desde las primeras horas hasta la tarde.

En la región de Cuyo la mínima será de 12°C y la máxima de 21°C. La mañana se presentará mayormente nublada, con un descenso parcial de la nubosidad al mediodía. Durante la tarde y la noche, el cielo volverá a estar mayormente cubierto. Los vientos no superarán los 22 km/h desde la mañana hasta la tarde.

En el norte del país el día comenzará despejado, con temperaturas mínimas de 11°C y máximas de 24°C. Durante el mediodía y la tarde se prevé algo de nubosidad, para luego volver a un cielo despejado hacia la noche.

En la Patagonia se anticipa una mínima de -1°C y una máxima de 10°C. La mañana tendrá cielo algo nublado, que se tornará ligeramente cubierto al mediodía. Por la tarde volverá a presentarse algo nublado y se despejará hacia la noche. Los vientos serán suaves, de hasta 12 km/h, durante toda la jornada.

Recomendaciones por frío extremo: