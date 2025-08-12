LA NACION

Cuál fue el irónico mensaje de María Eugenia Vidal en medio de la interna de Pro

La exgobernadora bonaerense usó un conocido meme suyo para manifestar su descontento con el acuerdo con el oficialismo

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
La diputada respondió con su sarcástica publicación al anuncio del acuerdo hecho por la cuenta oficial del Pro en la Ciudad
La diputada respondió con su sarcástica publicación al anuncio del acuerdo hecho por la cuenta oficial del Pro en la CiudadNicolás Suárez - LA NACION

La diputada nacional María Eugenia Vidal publicó un irónico mensaje en sus redes sociales en medio de la creciente interna de Pro. Así, respondió con un video en formato GIF al anuncio oficial de la alianza de su partido con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué posteó Vidal tras el anuncio del Pro con la Libertad Avanza?

El mensaje de Vidal consistió en la publicación de un video corto sin texto adicional. La secuencia es un conocido meme que la tiene a ella como protagonista y muestra cómo su rostro pasa de una sonrisa forzada a una expresión de profunda desilusión en un instante. La diputada utilizó esta imagen para responder directamente a la publicación de la cuenta oficial de Pro Ciudad, que anunciaba el pacto con el partido de Javier Milei.

El GIF publicado por Vidal muestra cómo su rostro pasa de una sonrisa forzada a una expresión de desilusión
El GIF publicado por Vidal muestra cómo su rostro pasa de una sonrisa forzada a una expresión de desilusión

El anuncio de Pro formalizaba el “Acuerdo entre La Libertad Avanza y el Pro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” con fecha del 7 de agosto de 2025. El comunicado detallaba la conformación de una alianza política para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

También se establecía un compromiso de trabajo conjunto hasta 2027 para consolidar la agenda de reformas del Presidente y “evitar que prospere el irresponsable plan legislativo de aquellos que condujeron a nuestro país a la catástrofe”. La reacción de Vidal, una de las figuras más relevantes del partido, funciona como una toma de postura pública contra el acuerdo sellado por Mauricio Macri.

El comunicado al que reaccionó María Eugenia Vidal (X: @ProCiudadBsAs)
El comunicado al que reaccionó María Eugenia Vidal (X: @ProCiudadBsAs)

Cómo está la relación de Vidal con otros miembros del Pro

La división del bloque de 35 diputados de Pro se materializa en cada votación clave. Una decena de legisladores se despega sistemáticamente del pacto con La Libertad Avanza. La última sesión parlamentaria fue un claro reflejo. El oficialismo acumuló doce derrotas y la falta de cohesión en el Pro fue un factor determinante.

Uno de los proyectos más sensibles fue la emergencia pediátrica. La iniciativa mejora salarios y exime del impuesto a las ganancias a médicos y residentes. Vidal votó a favor de la medida, que el presidente Milei anticipó que vetará.

Una decena de legisladores del Pro se despega sistemáticamente del acuerdo con el oficialismo
Una decena de legisladores del Pro se despega sistemáticamente del acuerdo con el oficialismoRicardo Pristupluk

Junto a ella se manifestaron la correntina Sofía Brambilla, aliada del gobernador Gustavo Valdés; el cordobés Héctor Baldassi y el larretista Álvaro González. Otros legisladores optaron por la ausencia estratégica. Entre ellos se cuentan Silvia Lospennato, Luciano Laspina y Gabriela Besana. Por su parte, Marilú Quiroz y la chubutense Ana Clara Romero, alineada con el gobernador Ignacio Torres, se abstuvieron.

La situación de la diputada Silvia Lospennato es un síntoma de esta incomodidad interna. No asistió a la última sesión ni participó de los recientes encuentros partidarios. Su actividad en redes sociales es nula. Fuentes de su bloque señalan que quedó desmarcada y alejada tras el revés que significó el fracaso de la ley de ficha limpia.

Silvia Lospennato no asistió a la última sesión ni participó de los recientes encuentros partidarios
Silvia Lospennato no asistió a la última sesión ni participó de los recientes encuentros partidarios

La mayor preocupación para el bloque se centra en los posibles vetos presidenciales a leyes como el aumento jubilatorio o la emergencia pediátrica. Una decena de diputados del Pro, con Vidal a la cabeza, ya adelanta su rechazo a acompañar la anulación del incremento para los jubilados. “Tras el equilibrio fiscal hay que dar una respuesta y administrar mejor”, argumenta la exgobernadora.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

LA NACION
Más leídas de Política
  1. Los gobernadores cierran filas para defender sus dos proyectos del ley pese a las presiones del gobierno nacional
    1

    Los gobernadores cierran filas para defender sus dos proyectos del ley pese a las presiones del gobierno nacional

  2. Dónde voto en La Matanza y qué se elige
    2

    Elecciones 2025: dónde voto en La Matanza y qué se elige

  3. Milei les habla con el corazón de la macro y le contestan con el bolsillo
    3

    Milei les habla con el corazón de la macro y le contestan con el bolsillo

  4. "Lotes mellizos”, uso de productos vencidos y controles bajo sospecha
    4

    El laboratorio del fentanilo mortal: entre “lotes mellizos”, el uso de productos vencidos y controles bajo sospecha

Cargando banners ...