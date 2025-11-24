Hay alerta amarilla por fuerte viento para este lunes 24 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hay una serie de alertas amarillas por fuertes vientos para este lunes 24 de noviembre que alcanzan a diferentes regiones de al menos tres provincias. Según advirtió el organismo, se tratarían de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

A través de su sistema de alerta temprana, el SMN indicó que las provincias afectadas por esta alerta son el sur de Buenos Aires, el sur de La Pampa y el noroeste de San Luis. Para el resto del territorio nacional, no se emitieron informes de alerta.

Las provincias bajo alerta amarilla este lunes 24 de noviembre

En el distrito bonaerense, los municipios alcanzados serán Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist. Allí se esperan vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. No obstante, no están previstas precipitaciones. La temperatura máxima será de 31°C y la mínima de 15°C.

Por el lado de La Pampa, se verá afectada la normalidad en Curacó, Lihuel Calel, Caleu Caleu y Hucal con similares condiciones del viento, pero con una mayor temperatura: el termómetro alcanzará hasta los 36°C.

En tanto, en San Luis, el viento afectará a Ayacucho, Belgrano, Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón y Libertador General San Martín con velocidades algo más moderadas (30 y 40 km/h) y con ráfagas sutilmente menos violentas (65 km/h). Al igual que en los casos anteriores, se tratará de una jornada calurosa y con temperaturas de verano: 34°C de máxima y 20°C de mínima.

El tiempo para la ciudad de Buenos Aires

La semana que prevé el SMN para el resto del país inicia con una ola de calor para el noroeste. Días con poco nubosidad, baja humedad y máximas de hasta 36°C en algunas provincias. Mientras tanto, en el este, los picos de calor serán algo menores: de hasta 30°C, pero aumentando a medida que avanza la semana.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, se afrontará un lunes sin alertas por lluvias, viento moderado del sector norte, parcialmente nublado, con una máxima de 26°C y una mínima de 16°C. Se espera que estos valores aumenten hacia el miércoles, llegando a colocarse hasta por encima de los 30°C.