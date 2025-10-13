Sube la temperatura: este es el pronóstico del clima para esta semana de octubre, según Diego Angeli

Clima del lunes: mañana ventosa e inestable

Para hoy se espera una mañana apenas fresca, pero el chiflete podría dejarnos una pincelada invernal, así que no salga desabrigado. Se estima mucha nubosidad en el comienzo del día con viento moderado a regular del sudoeste y 14ºC de piso térmico. Las primeras horas del lunes podrían dejarnos precipitaciones que se irán volviendo más débiles e intermitentes. Mucho antes del mediodía, a pesar de mantenerse la frondosa nubosidad, ya habremos recuperado la estabilidad y no habrá previsión de lluvias por el resto del día. La veleta rotará en las primeras horas de la tarde para que llegue aire templado del oeste de manera más suave, lo que hará que corte con la circulación de aire frío y se disipe el manto de nubes. El sol respaldará al termómetro que marcará 23ºC en una tarde menos ventosa y mucho menos nublada. La noche ofrecerá viento leve o calmo, en un cierre con cielo algo nublado y 19ºC.

El lunes será el día más frío de la semana Ricardo Pristupluk - LA NACION

Clima del martes: se calma el viento

Para mañana se espera un amanecer con poca nubosidad y poco viento, por lo cual los 14ºC de mínima no se sentirán tan frescos y hasta se podría dejar la bufanda en casa. Se espera una jornada con mucho sol para recuperar rápidamente el termómetro y adentrarnos en un terreno primaveral. La veleta se dirimirá entre el cuadrante este y el noreste para aportar poco viento, lo que le permitirá al mercurio continuar con su tímida recuperación y ofrecer una tarde con 24ºC, con cielo ligeramente nublado y viento moderado. La noche tendrá circulación de aire templado desde el Litoral, lo que sostendrá la temperatura nocturna en 20ºC.

Clima del miércoles: leve ascenso de temperatura

El cuadrante norte se adueñará de la veleta para dejarnos un día con permanente circulación de aire templado. Se aguarda un amanecer con viento moderado desde el norte, cielo algo nublado y el mercurio largando desde los 16ºC, por lo que no exagere con el abrigo al salir de casa. El termómetro se sentirá respaldado entre el sol y el viento cálido para animarse a cumplir con la afición primaveral y marcar 26ºC promediando el día. La temperatura nocturna también seguirá apreciándose, en un cierre menos ventoso con 21ºC.

Clima del jueves: el invierno quedó lejos

El jueves mostrará un amanecer con poco viento que soplará desde el norte, cielo parcialmente nublado y mínima de 17ºC, nuevamente obligando a no exagerar con el abrigo. Se espera un día con mucha más cobertura nubosa que nos deje pocas cuotas de sol. De todas formas, la primavera se atreverá a otra tarde de calor suave al entregar 27ºC promediando el día. Hacia el atardecer comenzará una lenta rotación de veleta hasta llegar a una noche con 21ºC con el viento soplando desde el este, lo que promoverá un lento descenso de temperatura.

Clima del viernes: frente frío y posibilidad de precipitaciones

Se esperan lluvias en el AMBA este viernes Ricardo Pristupluk

Para el viernes se espera el ingreso de aire frío, lo que podría dejarnos algunas precipitaciones que hasta el momento se muestran débiles y aisladas. Se espera una mañana con cielo nublado, viento moderado del sudeste y mínima de 17ºC. Desde temprano estaremos expuestos a varias tandas de lluvias, aunque todos los modelos señalan la tarde como la franja más inestable. La máxima no lograría mostrar más de 22ºC, en un día sin sol y con viento frío. La noche no está completamente a salvo, puesto que conservará una baja probabilidad de lluvia.

Borrador del fin de semana: este es el pronóstico del tiempo

El fin de semana se tomará revancha después de cuatro ediciones seguidas con lluvia. Se espera un sábado con mucho sol, que conservará la circulación de aire frío y muestre 22ºC por la tarde. La jornada dominical mostraría mucho sol, con viento desde el este y una máxima similar.

Eso es todo, amigos. De a poco la primavera va haciendo equilibrio y esta semana evitará tocar los extremos térmicos, puesto que mantendrá distancia de los amaneceres fríos de la semana pasada y de algunas tardes veraniegas, moderándose más abajo en el termómetro durante las tardes. De alguna manera, cumplirá su misión de descolgar al invierno sin adelantar al verano, es decir que se podrá mantener apagados tanto la estufa como el ventilador, y por lo que muestran los pronósticos a mediano plazo esta mesura térmica se mantendrá, al menos, hasta fin de mes.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli