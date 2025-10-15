Mendoza: un camión recolector quedó atrapado en un pozo durante horas por una pérdida de agua

Un camión recolector de residuos quedó atrapado en un pozo en una calle anegada del distrito de Dorrego, en Guaymallén, Mendoza. El motivo fue que previamente el asfalto había cedido por una importante pérdida de agua. El vehículo, perteneciente a la empresa Santa Elena, se hundió parcialmente la noche del lunes y las autoridades municipales organizaron un operativo especial para retirarlo.

Según informó el diario Los Andes, el incidente ocurrió en la intersección de las calles Lafinur y Luzuriaga, donde el flujo constante de agua debilitó el terreno hasta provocar la ruptura del pavimento. En ese momento, el camión cargado con residuos se desplazaba por la zona durante su recorrido habitual y quedó atascado en medio de la calle, que se transformó en un gran charco de agua y barro.

A pesar de los intentos, no lograban sacar el camión hundido en Mendoza

Durante la noche y la madrugada del martes, personal municipal y operarios de la empresa de recolección intentaron sacar el vehículo, pero las maniobras debieron interrumpirse porque el suelo cedía con cada intento y la grúa enviada por la empresa no logró levantarlo.

Finalmente, el martes por la mañana, luego de un intento fallido, el medio mendocino El Sol informó que finalmente el rescate se pudo llevar a cabo de manera exitosa gracias a una grúa.

Ante repetidos intentos de extraerlo, el camión cada vez se hundía más

Otro incidente que incluyó a un camión y generó demoras en el tránsito

El pasado miércoles por la mañana comenzó con grandes demoras y complicaciones para los automovilistas que intentaban llegar desde el conurbano bonaerense al centro porteño, luego de que un camión chocara contra el guardarraíl y volcara su carga de 43 toneladas en plena autopista 25 de Mayo.

El hecho ocurrió a las 6.40 de la mañana, dirección al sur, en el kilómetro 3,5, lo que obligó a reducir la circulación a un solo carril. El vehículo de gran porte trasladaba 43 toneladas de pollo congelado, por lo que el operativo incluyó tareas de sanidad para tratar de conservar el contenido y que no perdiera la cadena de frío.

El camión provocó un corte total sobre la autopista 25 de Mayo

En principio, el camión se removió del lugar para no obstruir por completo la cinta asfáltica aunque, minutos más tarde, debieron frenar totalmente el tránsito para desplazar el container con una grúa. “Semejante grúa necesitaba un corte total”, dijo el cronista desde el lugar.

La mercadería provenía de la localidad bonaerense de Azul, con destino final en la terminal portuaria de Dock Sud, donde la carga sería exportada. Las autoridades confirmaron que la mercadería no se vio afectada y que será trasladada hacia su destino original sin riesgo de contaminación o deterioro.