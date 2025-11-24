Vuelven el calor veraniego y la lluvias: así estará el clima en Buenos Aires esta semana, según Diego Angeli

Clima del lunes: feriado a puro sol

Para hoy se espera otro día con mucho sol que les permitirá a varios disfrutar el feriado al aire libre. Se espera una mañana con cielo mayormente limpio, viento moderado desde el norte y el mercurio inicia la cuenta en 16°C. La jornada ofrecerá generosos pasajes de cielo despejado que junto al descenso de aire caliente empujarán al termómetro hacia una tarde cálida, con poco viento y una máxima de 26°C para avalar a todos aquellos que quieran salir un rato de casa. Hacia el atardecer rotará la veleta para que llegue aire más fresco desde el río y dejarnos un ambiente agradable a la hora de irnos al sobre con el mercurio cerrando en 20°C.

Se vienen días soleados y calurosos en CABA durante esta semana Hernan Zenteno

Clima del martes: sube la temperatura

El martes repetirá el patrón sinóptico del día anterior para que la temperatura siga subiendo. Se prevé un amanecer con cielo ligeramente nublado, viento leve del noroeste y el mercurio largará desde 18°C. La mañana volverá a mostrar generosos pasajes de cielo despejado, sin viento y con el termómetro subiendo rápidamente para ir rumbo a una tarde semi veraniega que podría resultar un tanto incómoda para aquellos a los que les toque patear el cemento porteño. Se espera que el día promedie en 29°C, por lo que avisará que el verano ya está a la vuelta de la esquina en una tarde con viento leve del noreste. Hacia la noche girará el viento para dejarnos un ambiente agradable con el aire fresco que llegará desde el río y planchará el termómetro en 23°C.

Clima del miércoles: una tarde de verano

Seguirá subiendo la temperatura para meternos decididamente en terreno veraniego. Se aguarda por un amanecer con cielo algo nublado, viento moderado del noroeste y mínima de 20ºC. La mañana ofrecerá mucho sol para que el termómetro nuevamente se asocie a la insolación de la superficie y busque trepar hasta valores altos. Ya al mediodía se sentirá un ambiente caluroso, pero lejos de cualquier expresión de extrema de la temperatura: el mercurio escalará hasta 31ºC vespertinos para configurar una tarde veraniega que mostrará un poco más de nubosidad y mantendrá el viento templado desde el Litoral. Nuevamente, tendremos un giro de veleta salvador al final de la tarde con el viento que rotará hacia el este para que la llegada de aire más fresco que calmará la temperatura nocturna. La noche cerrará con cielo despejado, viento moderado y 24ºC, lo que obligará prender el ventilador para irnos a dormir.

Clima del jueves: sigue el calor

Seguirá el descenso de aire caliente para entregar otro día con características veraniegas. El amanecer mostrará algo más de nubosidad que los últimos días, pero mantendrá el viento del noreste con el mercurio que iniciará la cuenta en 21ºC. Se espera por una nueva tarde de calor, con una máxima de 29ºC, viento moderado del norte y cielo parcialmente nublado. Tendremos sobrevuelo de nubarrones en un atardecer ligeramente inestable con baja probabilidad de precipitaciones, así que veremos que dicen las actualizaciones. La noche mostrará 25ºC con un débil frente frío que se aproximará para devolvernos la primavera.

Clima del viernes: descenso de temperatura

Puede haber alguna lluvia el viernes fabian-marelli-11419

Después de varias jornadas volverá la circulación de aire frío en el estuario para calmar al termómetro. Se espera un amanecer con cielo mayormente nublado, viento leve de sur y mínima de 20ºC. A diferencia de las últimas mañanas, la falta de sol y aire templado no permitirán que la temperatura progrese tan rápido, lo que nos dejará un día térmicamente más cómodo. La tarde conservará el cielo mayormente cubierto, volverá a mostrar una ligera inestabilidad e intensificará la velocidad de viento desde el sudoeste, lo que recortará la máxima en 26ºC. La noche tendrá a la veleta dirimiéndose entre este y sudeste para que continúe la circulación de aire fresco en un cierre con 22ºC.

Borrador del fin de semana: así estará el clima

El sábado volverían las lluvias en otra jornada con circulación de aire frío. Se espera viento moderado a regular desde el sur, poco sol, mínima de 17ºC y máxima de solo 24ºC. Las precipitaciones hasta el momento se muestran débiles y aisladas por la mañana y más activas a media tarde, salvando la noche. El domingo soplaría aire frío y seco para llevarse todos los nubarrones y dejarnos un día a pleno sol y más fresco con máxima de 22ºC.

Eso es todo, amigos. Comienza la última semana de la primavera meteorológica y ya se nota como cada semana intercala algunos días veraniegos. Por suerte, la temperatura nocturna nos deja dormir y las mínimas no tan altas evitan que empecemos el día acalorados. Quedará la duda sobre si nuestra columna calurosa aguantará el embate del aire frío del final del jueves, pero hasta el momento parece que sí. En el norte del país las temperaturas también irán aumentando con el paso de la semana hasta llegar a 38°C para el miércoles y jueves.

¡Buena semana para todos!

