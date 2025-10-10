Hay alerta amarilla por lluvias y vientos fuertes para este viernes 10 de octubre: las provincias afectadas

En vísperas de un fin de semana para el que se prevén condiciones adversas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluida la Ciudad, el Servicio Meteorológico señaló que para este viernes 10 de octubre no se esperan fenómenos atípicos en esa zona, sino que la temperatura se mantendrá estable. Sin embargo, emitió una serie de alertas amarillas por lluvias y vientos fuertes para distintos sectores del territorio nacional.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la alerta por lluvias regirá en el noroeste de Chubut, en la zona cordillerana. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 25 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual, mientras que en los sectores más elevados no se descarta que la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada.

En tanto, el SMN también publicó un aviso del mismo nivel por vientos fuertes, el cual afectará a Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se prevén velocidades aproximadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90.

Mapa de alertas para este viernes 10 de octubre

El Servicio Meteorológico, además, compartió una alerta amarilla por vientos Zonda para sectores de Mendoza, San Juan y Neuquén. Según indicó la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 90, especialmente en los niveles más altos, y en los sectores restantes habrá vientos del sur o sudoeste con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 70.

De cara al fin de semana, el SMN afirmó que se acercará un ciclón extratropical, que traerá condiciones adversas a distintas regiones. Este sábado, este fenómeno producirá tormentas y vientos en el centro del país y en la provincia de Buenos Aires -en el sur-, mientras que generará precipitaciones intensas en el AMBA que comenzará por la noche y se extenderán a lo largo de todo el domingo.

El tiempo en el AMBA

El SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 22°C, un poco más alta que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 16°C y máximas de 29°C, el cielo estará mayormente nublado a lo largo de toda la jornada, los vientos del sector norte tendrán velocidades aproximadas de ocho kilómetros por hora y la humedad será del 49%. Las nubes permanecerán durante todo el fin de semana, mientras que a partir de la noche se sumarán lluvias intensa

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 21°C, mínimas de 15°C y máximas de 29°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo mayormente nublado durante todo el día. Además habrá una humedad del 44%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 14°C y 33°C en Córdoba, 13°C y 34°C en Tucumán, 14°C y 31°C en Santa Fe, 13°C y 30°C en Entre Ríos, 11°C y 32°C en Jujuy, 10°C y 30°C en Salta, 18°C y 30°C en Misiones, 17°C y 36°C en La Rioja, 16°C y 37°C en Santiago del Estero, 18°C y 33°C en San Luis, 13°C y 33°C en San Juan, 13°C y 30°C en Mendoza, 12°C y 19°C en Río Negro, 10°C y 18°C en Chubut y 3°C y 11°C en Santa Cruz.