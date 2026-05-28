Hay alerta amarilla por niebla y lluvias para este jueves 28 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta y una advertencia para este jueves 28 de mayo. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que se esperan fenómenos meteorológicos adversos en siete provincias del territorio nacional.

La advertencia por niebla regirá en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el sur de Entre Ríos. En toda esa zona, el SMN indicó que el área será afectada por bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad.

La advertencia por niebla afecta a tres provincia este jueves 28 de mayo SMN

Frente a la posible presencia de niebla, el SMN recomendó evitar circular y, en caso de conducir, mantener distancia entre vehículos, no sobrepasar a otros automovilistas, reducir la velocidad y utilizar luces bajas y antiniebla. También sugirió mantenerse informado por las autoridades y estacionar únicamente en lugares seguros.

A su vez, la alerta amarilla por lluvias alcanzará el oeste de Río Negro, el noroeste de Chubut y el sudoeste de Neuquén. Según el parte oficial, el área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, que podrían ser superados de forma local. Además, en zonas de mayor altitud las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve o aguanieve.

Las alertas emitidas por el SMN para este jueves 28 de mayo SMN

En tanto, para las lluvias, el organismo aconsejó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. Además, pidió alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua a las viviendas.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Para este jueves, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará entre 11°C y 16°C. Se prevé que haya neblina desde la mañana y hasta la tarde inclusive, mientras que al mediodía existe un 10% de probabilidad de precipitaciones. Desde el mediodía hasta la noche se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora y, hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado. Para el viernes se espera que continúe una temperatura similar y cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se prevé una mínima de 8°C y una máxima de 15°C. Según el pronóstico oficial, durante la mañana y el mediodía habrá niebla y, hacia la tarde, se registrarán neblinas. Por la noche el cielo estará mayormente nublado. Además, para el viernes se espera una jornada mayormente nublada y sin precipitaciones en el resto de la semana.

En tanto, el SMN pronosticó temperaturas de entre 10°C y 17°C en Córdoba, entre 10°C y 21°C en Tucumán, entre 10°C y 18°C en Santa Fe, entre 9°C y 19°C en Entre Ríos, entre 7°C y 19°C en Jujuy, entre 6°C y 19°C en Salta, y entre 14°C y 24°C en Misiones.

Además, se esperan mínimas de 9°C y máximas de 19°C en La Rioja, entre 13°C y 21°C en Santiago del Estero, entre 10°C y 19°C en San Luis, entre 8°C y 19°C en San Juan, entre 8°C y 17°C en Mendoza, entre 7°C y 16°C en Río Negro, entre 7°C y 12°C en Chubut y entre 5°C y 6°C en Santa Cruz.