Hay alerta amarilla por tormenta para este miércoles 3 de diciembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 3 de diciembre. Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se esperan fenómenos meteorológicos adversos en cuatro provincias del norte argentino. El SMN recordó que este nivel de aviso implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El organismo indicó que este miércoles las provincias afectadas por alertas por tormenta serán el este de Jujuy, el este de Salta, el oeste de Formosa y Tucumán. De acuerdo con el parte oficial, el área será alcanzada por tormentas, algunas localmente fuertes, que podrán provocar precipitaciones abundantes en lapsos breves, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los setenta kilómetros por hora de forma localizada. También se prevén valores de precipitación acumulada entre treinta y setenta milímetros, que podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 3 de diciembre

Frente a estas condiciones, el SMN difundió recomendaciones generales para quienes se encuentren dentro de las zonas alcanzadas por el aviso. Entre las medidas sugeridas para la alerta amarilla por tormenta figuran evitar sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir desagües; no realizar actividades al aire libre; evitar refugiarse cerca de árboles y postes que puedan ceder con el viento; y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo. También se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales, estar atento ante la posible caída de granizo y contar con una mochila de emergencias equipada con linterna, radio, documentos y teléfono.

El clima en el AMBA

Para este miércoles, el SMN informó que la ciudad de Buenos Aires tendrá una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 18°C. Por la mañana el cielo estará parcialmente nublado, mientras que hacia el mediodía y la tarde se prevé nubosidad variable. Por la noche, en tanto, el cielo se despejará. Según el pronóstico, el jueves y el viernes habrá un ascenso de las temperaturas y a partir del sábado se espera un descenso.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires la máxima estimada será de 27°C y la mínima de 16°C. La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y, hacia el mediodía y la tarde, pasará a estar algo nublado. Por la noche las condiciones se presentarán despejadas. Para el jueves se anticipan ráfagas que podrían alcanzar los cincuenta kilómetros por hora durante la mañana, mientras que en el resto de la semana el tiempo se mantendrá estable.

En el resto del país, el SMN prevé máximas y mínimas que variarán según la región: se esperan 33°C de máxima y 18°C de mínima en Córdoba; 32°C y 21°C en Tucumán; 31°C y 18°C en Santa Fe; y 31°C y 16°C en Entre Ríos. En el noroeste, Jujuy tendrá una máxima de 30°C y mínima de 20°C, mientras que Salta registrará valores de 29°C y 20°C. En Misiones se esperan 32°C y 19°C, y en La Rioja, 35°C y 21°C.

Hacia el oeste y sur del país, Santiago del Estero alcanzará 35°C de máxima y 20°C de mínima; San Luis, 35°C y 19°C; San Juan, 33°C y 18°C; y Mendoza, 32°C y 19°C. En la Patagonia, Río Negro presentará 27°C y 16°C; Chubut, 24°C y 18°C; y Santa Cruz, 16°C y 8°C.