Qué quiere decir “Adviento”

La liturgia católica inauguró este domingo 30 de noviembre el Adviento, el ciclo anual que marca el inicio de la cuenta regresiva de cuatro semanas hacia la Navidad. Millones de fieles encendieron la primera vela de la corona como símbolo de vigilia en una jornada que coincide con la festividad de San Andrés Apóstol.

¿Qué significa el Adviento y cómo se define el calendario?

La palabra base para esta celebración deriva del latín adventus, un concepto se traduce literalmente como “venida” o “llegada”. La Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa) define esta etapa como un momento especial de organización espiritual. Su desarrollo marca el comienzo de un nuevo Año Litúrgico para la institución eclesiástica.

El encendido de las velas en la corona marca el ritmo de las semanas de preparación espiritual durante el ciclo previo a la Nochebuena Gemini

La fecha de inicio posee movilidad y depende de forma directa del calendario santoral. La tradición dicta el comienzo siempre en el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés Apóstol, una festividad que se ubica en el santoral el 30 de noviembre. La coincidencia exacta ocurrió este 2025 debido a la conmemoración del santo cayó en domingo.

Esta sincronía determinó el arranque del período litúrgico precisamente en esa jornada. La duración total abarca los cuatro domingos previos a la Navidad. El ciclo finalizará el miércoles 24 de diciembre.

La división teológica del tiempo y la simbología cromática

Los sacerdotes utilizan vestimentas de color morado durante las misas correspondientes a estas semanas. Este tono simboliza la austeridad y evoca un sentido de penitencia necesario para la conversión de los fieles. La decoración de los templos y los hogares acompaña este sentimiento con la corona de ramas verdes.

Los sacerdotes utilizan vestimentas de color morado durante las semanas de Avdviento Aaron Favila - AP

La Iglesia divide este tiempo en dos partes con enfoques teológicos diferenciados. Las lecturas bíblicas y las oraciones cambian su intención ante la cercanía de la fecha festiva. Los textos del profeta Isaías, San Juan Bautista y la Virgen María sirven como modelos de espera para los creyentes.

La primera parte abarca desde el primer domingo hasta el 17 de diciembre y posee un carácter escatológico. La reflexión se centra en la “segunda venida” de Cristo al final de los tiempos y no solo en su nacimiento histórico.

La segunda parte comprende del 18 al 24 de diciembre. Se la conoce como la “Semana Santa” de la Navidad. La Iglesia intensifica la preparación durante esos días. La meditación se orienta hacia el misterio de la Encarnación y los hechos previos al nacimiento en Belén.

El concepto deriva del latín adventus y define la etapa de organización espiritual que marca el inicio del nuevo Año Litúrgico. Soledad Aznarez

El origen histórico de las representaciones y el rol de las figuras

La recreación del nacimiento de Jesús de Nazaret acompaña al árbol navideño como uno de los símbolos centrales de la temporada. La costumbre tiene su origen en el siglo XIII. San Francisco de Asís inauguró el primer “Belén” en la Navidad de 1223, con el fin de representar la humildad del escenario donde, según los evangelios de San Mateo y San Lucas, nació el Hijo de Dios.

La ubicación de las figuras responde a una jerarquía específica dentro de la representación, donde la imagen del Niño Jesús ocupa el centro de la escena y muchas familias esperan hasta la medianoche del 24 de diciembre para colocarla. José y María se sitúan a sus costados inmediatos. Los animales y pastores ocupan una tercera línea o los espacios circundantes para completar la representación del establo.

San Francisco de Asís inauguró la tradición del pesebre en el siglo XIII para representar la humildad del nacimiento de Jesús Pixabay

El pesebre requiere componentes específicos para mantener su fidelidad histórica y simbólica. Cada figura cumple un rol narrativo dentro de la tradición cristiana:

El Niño Jesús: es el personaje principal. Representa al Hijo de Dios, redentor de la humanidad y la luz del mundo.

es el personaje principal. Representa al Hijo de Dios, redentor de la humanidad y la luz del mundo. La Virgen María: la madre de Jesús simboliza la fidelidad, la pureza y el amor incondicional.

la madre de Jesús simboliza la fidelidad, la pureza y el amor incondicional. José: El padre terrenal de Jesús representa la fortaleza y la obediencia a los designios divinos.

El padre terrenal de Jesús representa la fortaleza y la obediencia a los designios divinos. Los Reyes Magos: Gaspar, Melchor y Baltasar encarnan la sabiduría y el reconocimiento de la divinidad de Jesús. Su ubicación varía y suelen acercarse al centro de la escena para el 6 de enero.

Gaspar, Melchor y Baltasar encarnan la sabiduría y el reconocimiento de la divinidad de Jesús. Su ubicación varía y suelen acercarse al centro de la escena para el 6 de enero. La Estrella de Belén: simboliza la fe y la esperanza que guía la vida de los cristianos hacia el encuentro con Dios.

simboliza la fe y la esperanza que guía la vida de los cristianos hacia el encuentro con Dios. Los animales: el buey, la mula, las ovejas y las gallinas contextualizan el escenario. El pesebre era originalmente el recipiente donde comía el ganado.

