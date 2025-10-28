Hay alerta amarilla por tormenta, viento y lluvia para este martes 28 de octubre: las provincias afectadas

En un contexto de jornadas marcadas por el descenso de la temperatura y fuertes vientos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos para distintas zonas del país.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que este martes habrá cinco provincias afectadas por advertencias por tormenta, lluvia y viento. Este nivel de alerta, explicó el SMN, implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El aviso por tormenta rige para el norte de Misiones, donde se prevén lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Según el parte oficial, podría registrarse abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 28 de octubre SMN

Por otra parte, se emitió una alerta amarilla por lluvia para Tucumán y un sector del centro de Salta. En esa región se esperan lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 25 y 40 milímetros. Las mayores precipitaciones se prevén en las zonas serranas.

Finalmente, el SMN mantiene una advertencia por viento en el noreste de Santa Cruz y la costa este de Chubut. Allí se prevén vientos del sector norte con velocidades entre los 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Ante este panorama, el organismo recomendó una serie de medidas preventivas. En el caso de las tormentas, se aconseja no sacar la basura ni dejar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad y mantenerse alejado de playas, ríos o lagunas durante las descargas eléctricas. También se sugiere tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono, y mantenerse informado por las autoridades locales.

Para las lluvias, las recomendaciones incluyen evitar actividades al aire libre, no sacar la basura, retirar objetos que obstruyan el drenaje del agua y mantenerse lejos de zonas costeras o ribereñas. Se recomienda seguir los reportes oficiales y disponer de elementos básicos de emergencia.

En el caso de los vientos, el SMN aconseja asegurar los objetos que puedan volarse, evitar permanecer al aire libre, buscar refugio bajo techo y no resguardarse cerca de árboles ni postes eléctricos. Ante cualquier situación de riesgo, se sugiere comunicarse con los organismos de emergencia locales y contar con una mochila de emergencia preparada.

El clima en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires, se espera una jornada fresca y húmeda. La temperatura máxima será de 16°C y la mínima de 7°C. Durante la mañana y el mediodía podrían registrarse lloviznas, con una probabilidad de precipitación de hasta el 40%. Por la tarde y la noche el cielo estará mayormente nublado. El miércoles se prevé un leve ascenso térmico, mientras que a partir del jueves se espera una mayor estabilidad y un incremento gradual de las temperaturas hasta el sábado.

El pronóstico del SMN para los próximos siete días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, las condiciones serán similares a las de la Capital. La temperatura máxima será de 15°C y la mínima de 4°C. Se anticipan vientos del sudeste de hasta 22 kilómetros por hora durante toda la jornada y, para el miércoles, ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora.

En el resto del país, el pronóstico del SMN prevé temperaturas máximas y mínimas dispares según la región. En Córdoba se espera una máxima de 16°C y mínima de 6°C; en Tucumán, 14°C y 10°C; en Santa Fe y Entre Ríos, 18°C y 10°C; en Jujuy, 14°C y 12°C; en Salta, 13°C y 11°C; en Misiones, 23°C y 15°C; y en La Rioja, 13°C y 9°C.

Asimismo, en Santiago del Estero el pronóstico indica una máxima de 18°C y mínima de 10°C; en San Luis, 14°C y 5°C; en San Juan, 16°C y 5°C; en Mendoza, 14°C y 3°C; en Río Negro, 17°C y 4°C; en Chubut, 17°C y 5°C; y en Santa Cruz, 19°C y 6°C.