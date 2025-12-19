Hay alerta amarilla por tormentas, calor extremo y vientos fuertes para este viernes 19 de diciembre: las provincias afectadas

A pocos días de que oficialmente comience el verano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aseguró que este viernes 19 de diciembre continuarán las altas temperaturas y se espera un tiempo pesado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que durante el fin de semana, incluso, llegarán las lluvias. Además, emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, calor extremo y vientos fuertes en distintos sectores del país.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa señaló que se prevé la llegada de posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” y compartió advertencias y recomendaciones para mantener a la población segura.

La alerta por tormentas regirá en en el sector sur y noroeste de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Jujuy y pequeñas localidades de Salta, para donde se espera frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. En tanto, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.

Mapa de alertas para este viernes 19 de diciembre

A su vez, para el sur de Mendoza y el norte de Neuquén, el SMN publicó un alerta por vientos fuertes que afectará la zona durante toda la jornada. En estos casos, se anticipan velocidades aproximadas de entre 45 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90.

Frente a este escenario, el organismo compartió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Salir solo si es necesario.

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna.

Cargar los celulares con anticipación.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico afirmó que algunas localidades del sur de Buenos Aires (Coronel Suárez, Puan, Pigüé, Tornquist y Coronel Pringles) estarán bajo alerta amarilla por calor extremo, con máximas que podrían superar los 32°C.

El tiempo en el AMBA

En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 27°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 22°C y máximas de 31°C, el cielo estará algo nublado a lo largo de toda la jornada, los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de 15 kilómetros por hora y la humedad será del 63%.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más leve, con una media de 26°C, mínimas de 21°C y máximas de 30°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo algo nublado. Además habrá una humedad del 80%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 25°C y 35°C en Córdoba, 20°C y 37°C en Tucumán, 23°C y 35°C en Santa Fe, 23°C y 35°C en Entre Ríos, 20°C y 32°C en Jujuy, 18°C y 32°C en Salta, 21°C y 35°C en Misiones, 22°C y 36°C en La Rioja, 23°C y 36°C en Santiago del Estero, 22°C y 36°C en San Luis, 21°C y 37°C en San Juan, 22°C y 34°C en Mendoza, 10°C y 28°C en Río Negro, 10°C y 24°C en Chubut y 6°C y 16°C en Santa Cruz.