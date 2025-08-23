Hay alerta amarilla por tormentas, frío extremo y vientos fuertes para este sábado 23 de agosto: las provincias afectadas

Después de una semana que comenzó con condiciones adversas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pero luego se mantuvo estable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que este sábado 23 de agosto continuarán en la misma línea. Sin embargo, emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, frío extremo y vientos fuertes en distintas regiones del territorio nacional.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas por la advertencia por tormentas serán Corrientes, Misiones y el este de Chaco y Formosa, donde se esperan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Ante este escenario, el SMN recomienda: no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mapa de alertas para este sábado 23 de agosto.

En tanto, los sectores donde regirá el aviso por vientos fuertes serán Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan, Chubut y Santa Cruz. En la Patagonia, los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, mientras que en el centro y norte de entre 60 y 69.

En este contexto, el organismo aconseja: evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse informado por autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

22 AGO | 🌡️ El viento norte se hace sentir en varias localidades, que a esta hora, registran temperaturas superiores a los 30 °C 👇 pic.twitter.com/LmFXEH5KeP — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 22, 2025

Por otra parte, en el noreste de San Luis y el oeste de Córdoba, Neuquén y Mendoza regirá una advertencia por frío extremo, donde las temperaturas mínimas podrían llegar a los -1°C.

El tiempo en el AMBA

El SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 12°C, un poco más baja que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 8°C y máximas de 15°C, el cielo estará algo nublado durante la mañana pero se despejará con el correr de la jornada. Los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades aproximadas de 10 kilómetros por hora y la humedad será del 72%.

Cómo va a estar el tiempo este sábado 23 de agosto.

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 11°C, mínimas de 6°C y máximas de 14°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará un poco nublado durante la mañana y se despejará a la tarde. Además habrá una humedad del 82%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 8°C y 15°C en Córdoba, 6°C y16°C en Tucumán, 8°C y 15°C en Santa Fe, 6°C y 15°C en Entre Ríos, 6°C y 15°C en Jujuy, 4°C y 14°C en Salta, 11°C y 20°C en Misiones, 6°C y 15°C en La Rioja, 8°C y 19°C en Santiago del Estero, 0°C y 15°C en San Luis, 0°C y 15°C en San Juan, 0°C y 13°C en Mendoza, 3°C y 15°C en Río Negro, 1°C y 15°C en Chubut, y 2°C y 7°C en Santa Cruz.