Este es el pueblo brasileño con playa que está de moda para el verano 2026

Jóvenes argentinos, de entre 18 y 25 años, eligen Praia do Rosa, en Brasil, para sus vacaciones de verano 2026. El destino, ubicado a 90 km al sur de Florianópolis, experimenta un resurgimiento impulsado por factores económicos, practicidad y una tendencia actual. Grupos de amigos de Buenos Aires y alrededores buscan combinar playas y vida nocturna en este pueblo costero.

Praia do Rosa se encuentra a 90 km al sur de Florianópolis Sofía López Mañán

Praia do Rosa vuelve a ser el destino de moda

Praia do Rosa, con su extensa playa dividida en sectores, se posiciona como el destino predilecto para el verano 2026 entre los jóvenes argentinos. Muchos turistas destacan la sensación de estar en un lugar donde se escucha hablar español por todas partes. Un joven de San Isidro que viajó a Praia do Rosa con amigos el año pasado relata: “Por momentos hasta te olvidabas de que estabas en Brasil”.

Praia do Rosa cuenta con calles pintorescas y un ambiente relajado Sofía López Mañán

Varios factores contribuyen a este renovado interés. En primer lugar, el tipo de cambio favorable hace que viajar al exterior sea más accesible. Clara Gutiérrez, publicitaria de 28 años que viajará a Praia do Rosa con amigas, explica: “Elegimos el lugar porque había vuelos baratos, era fácil de llegar y sabíamos que era lindo”. El pasaje ida y vuelta les costó alrededor de 300 dólares, y el hospedaje por 10 días, unos 700 dólares, lo que suma un total aproximado de 1000 dólares por persona.

Si bien el comparativo con los precios argentinos todavía no es posible, Tomás Novick, agente de viajes, destaca que los precios en Brasil se mantienen constantes en dólares: “Todavía no están disponibles los precios del lado argentino, pero sí los del lado brasileño, que se mantienen constantes en dólares. La situación económica es clave para que la demanda vaya para un lado o para el otro. Con un dólar pisado, viajar al exterior es más barato, es una ecuación clásica que nunca falla”.

En segundo lugar, la practicidad del destino es un factor clave. Praia do Rosa es un pueblo pequeño donde se puede hacer todo caminando. Milagros Piralli, quien visitó el lugar hace dos años, destaca: “Es ideal para descansar. No hay tantos autos, hacés todo caminando y las playas son divinas”.

Finalmente, la moda juega un papel importante. Daniela Matar, dueña del hostel Paraíso, comenta: “Hay lugares que, por alguna razón, se ponen de moda. El año pasado tenía en el hostel una chica de Areco que me decía: ‘en Areco se puso muy de moda Rosa. Todos quieren venir’”.

En Villa Gardena, en Praia do Rosa, las habitaciones tienen vista al mar. Sofía López Mañán

Actividades para hacer en Praia do Rosa

Praia do Rosa ofrece una variedad de actividades para todos los gustos. Entre las más populares se encuentran:

Surf: Históricamente, el surf ha sido uno de los principales atractivos de la zona. Tanto locales como turistas disfrutan de sus olas.

Se pueden realizar caminatas de 20 o 30 minutos por los morros para llegar a playas más alejadas y miradores con vistas panorámicas. Vida nocturna: El pueblo cuenta con bares y restaurantes en su centro, así como boliches ubicados a poca distancia.

Praia do Rosa cuenta con senderos bien delimitados para caminar y recorrer Sofía López Mañán

Los hostels de Praia do Rosa

Los dueños de hostels se hicieron eco de la movida durante el verano pasado, cuando los chicos argentinos coparon sus instalaciones. Daniela Matar, dueña del hostel Paraíso, afirma: “Ya desde el año pasado se ve que el mes de enero está prácticamente destinado al público de 25 años para abajo, tanto en nuestro hostel como en otros lugares de Rosa. Generalmente son grupos de amigos grandes”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por María Nöllmann.