Hay alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos para este miércoles 21 de enero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos para este miércoles 21 de enero. Según informó el organismo, nueve provincias del país estarán afectadas por fenómenos meteorológicos que podrían tener “capacidad de daño” y generar “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormentas rige para el oeste de Jujuy, una franja del oeste de Salta, una zona del sur de San Juan, Mendoza, La Pampa, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y el este de Río Negro. En estas regiones, el SMN advirtió que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

En tanto, la alerta amarilla por viento alcanza al noreste de Chubut. En ese sector, el organismo indicó que se esperan vientos del sector norte con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, sin descartar intensidades superiores de manera local. Hacia la mañana del miércoles, se prevé que los vientos roten al sector sur.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 21 de enero SMN

Por su parte, la alerta amarilla por lluvias rige en el sudoeste de Chubut y el noroeste de Santa Cruz. En estas zonas, el SMN señaló que el área será afectada por lluvias, algunas localmente intensas, con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 25 milímetros. No se descarta, además, la ocurrencia de algunas tormentas aisladas embebidas.

Frente a este escenario, ante una alerta amarilla por tormentas, el SMN recomienda evitar salir si no es necesario, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en el hogar, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

En el caso de la alerta amarilla por lluvias, las recomendaciones incluyen evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si el agua ingresa a la vivienda.

Para las zonas bajo alerta amarilla por viento, el organismo aconseja evitar salir, asegurar o retirar objetos como macetas, sillas o toldos que puedan ser desplazados por las ráfagas, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y extremar la precaución al conducir.

El clima en el AMBA

Para este miércoles, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura máxima de 31°C y una mínima de 21°C. El pronóstico indica cielo despejado durante la mañana y el mediodía, mientras que hacia la tarde y la noche se presentará algo nublado. Desde el mediodía hasta el cierre de la jornada se prevén vientos con velocidades de hasta 31 kilómetros por hora. Para los próximos días, se anticipa que se mantendrán condiciones estables.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se prevé un panorama similar, con una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 19°C. Al igual que en la Ciudad, se espera cielo despejado durante la mañana y el mediodía, con nubosidad parcial hacia la tarde y la noche. Para el final de la semana, el SMN anticipa un ascenso de las temperaturas y ausencia de precipitaciones.

En el resto del país, las temperaturas previstas para este miércoles serán las siguientes: en Córdoba, la máxima será de 33°C y la mínima de 19°C; en Tucumán, 26°C y 20°C; en Santa Fe, 31°C y 19°C; en Entre Ríos, 31°C y 19°C; en Jujuy, 24°C y 18°C; en Salta, 25°C y 18°C; en Misiones, 32°C y 19°C; en La Rioja, 30°C y 21°C; en Santiago del Estero, 33°C y 21°C; y en San Luis, 33°C y 21°C.

Por su parte, en San Juan se espera una máxima de 37°C y una mínima de 23°C; en Mendoza, 32°C y 20°C; en Río Negro, 31°C y 25°C; en Chubut, 27°C y 17°C; y en Santa Cruz, 18°C y 7°C.