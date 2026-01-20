Una avioneta aterrizó de emergencia en una ruta cerca de Pinamar

Una avioneta debió aterrizar de emergencia este martes en una ruta cercana a Pinamar. El incidente ocurrió al mediodía y obligó al piloto a descender en plena calzada del camino que lleva a la Costa Atlántica.

Ocurrió cerca de las 13.45 cuando el piloto, identificado como Leandro Dinatolo de 51 años, iba desde Cañuelas hasta el Aeródromo de Villa Gesell. Pero en pleno camino, a la altura de Pinamar, distinguió una falla en el motor de su avioneta Mooney M20.

La avioneta Mooney M20

Fue entonces que Dinatolo observó que a sus pies se encontraba la Ruta Provincial 56 y vio en ella un lugar para realizar su aterrizaje de emergencia. Durante el mediodía, mientras distintos conductores se dirigían a la costa para comenzar sus vacaciones, la avioneta los sorprendió descendiendo en plena calzada del kilómetro 36.

El piloto no presentó lesiones. Además, ningún vehículo se encontraba circulando en el lugar cuando ocurrió el aterrizaje, por lo que no hubo heridos. Varios conductores vieron la avioneta minutos después, cuando personal de Autopistas Buenos Aires (Aubasa) se acercó a las inmediaciones para asistir al piloto. Se trata de una zona difícil debido a que no hay señal de teléfono.

Personal de Seguridad Vial se acercó a asistir en las inmediaciones

Los miembros de Aubasa verificaron que el piloto tenía los permisos pertinentes. Tras el accidente, se cortó el tránsito momentáneamente en la ruta y se movió el avión a la banquina por seguridad. Una vez que se realizó el desplazamiento, se liberó parcialmente el tránsito y se mantuvo una parte de la calzada reducida.

Personal de Aubasa esperan a una grúa para que retire la avioneta del lugar.

Una avioneta intentó aterrizar de emergencia y se estrelló contra un depósito

El pasado 18 de diciembre una avioneta se estrelló contra un depósito tras intentar un aterrizaje de emergencia a unos 50 kilómetros al oeste de Ciudad de México, en un hecho que dejó diez muertos, según confirmaron autoridades locales.

El accidente ocurrió en San Mateo Atenco, una zona industrial ubicada a cinco kilómetros del aeropuerto de Toluca. De acuerdo con el coordinador de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández, la aeronave había partido desde Acapulco, en la costa del Pacífico mexicano.

En cuanto a la bitácora de vuelo, viajaban 10 personas a bordo: ocho pasajeros y dos tripulantes. Horas después del siniestro, se habían recuperado siete cuerpos.

Las autoridades informaron que la avioneta presentó problemas durante el vuelo e intentó descender de emergencia en un campo de fútbol, pero no logró completar la maniobra y terminó estrellándose contra el techo metálico de un depósito de una empresa de transportes pesados. El impacto provocó un incendio de gran magnitud.