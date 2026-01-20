Sorpresa en Puerto Madryn: apareció un contenedor flotando en las costas de Chubut

Un curioso episodio se produjo este lunes sobre las costas de Puerto Madryn, en Chubut, donde apareció flotando un contenedor frente al Club Náutico Atlántico Sud, según informaron medios locales. La escena quedó plasmada en varios videos que rápidamente se viralizaron por redes sociales.

El hecho se registró este lunes por la tarde, cuando una enorme estructura fue avistada frente a la costa del Club Náutico Atlántico Sud, cercana a la bajada al mar. Según publicó el diario El Chubut, se trata de un container para refrigeración de aproximadamente 20 pies, que estaba siendo trasladado vacío en un semirremolque.

Si bien se desconocen con exactitud las causas del hecho, se presume que el fuerte viento habría desplazado la estructura desde el camión hasta la costa.

Un contenedor apareció flotando en las costas de Chubut

La escena generó preocupación entre los vecinos, que dieron aviso inmediato a las autoridades para evitar cualquier tipo de accidentes en la navegación y en las actividades recreativas que se llevan a cabo en la zona.

Según informó Canal 12, un grupo de miembros del club náutico intervino para sostener el contenedor y evitar que se desplazara, mientras aguardaban la llegada de las autoridades.

Tras ello, personal de Prefectura Naval Argentina arribó al lugar para realizar el peritaje correspondiente a fines de determinar las causas que habrían originado el insólito episodio.

De acuerdo con lo consignado por ADNSUR, las autoridades difundirán un parte de prensa oficial cuando se conozca el detalle de los hechos que derivaron en la peculiar escena que no solo captó la atención de los presentes, sino que también generó sorpresa en las redes sociales.