Hay alerta amarilla por tormentas para este 8 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta amarilla por tormentas y fuerte viento, para este lunes 8 de septiembre, que alcanza a seis provincias. Según indicó el organismo, se tratarían de condiciones meteorológicas "con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

La advertencia del SMN se dio a conocer el domingo por la tarde a través de su Sistema de Alerta Temprana. Allí se indicó que las provincias afectadas por estas condiciones serán Corrientes, Misiones, el sureste de Formosa, el extremo este de Chaco, y el oeste de Salta y Jujuy.

Las provincias bajo alerta amarilla este lunes 8 de septiembre

Para las provincias del litoral, se prevén intensas lluvias y tormentas, que pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Asimismo, teniendo en cuenta que se prevén temperaturas máximas de hasta 26°C. Los valores de precipitación acumulada estarán entre 30 y 60 mm.

Mientras tanto, en las regiones mencionadas de Chaco y Formosa se registrarán similares condiciones meteorológicas y la jornada estará principalmente marcada por lluvias y tormentas de variada intensidad, sabiendo que algunas podrían ser localmente fuertes. Sin embargo, la temperatura máxima estimada sería algo menor, en torno a los 17°C.

En caso de tormentas fuertes, el SMN recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atento a la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Las otras dos provincias que están bajo alerta amarilla son Jujuy y Salta. Para esta área el SMN adelantó que será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos. Entre la mañana y la noche se sentirá una pronunciada amplitud térmica que estará entre los -5°C en los terrenos más altos, hasta los 27°C, en las llanuras más calurosas.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires SMN

Para el resto del territorio nacional se prevé una jornada parcialmente nublada, con algunas ráfagas de viento de velocidades moderadas. El sol aparecerá con fuerza en el centro del país a partir del mediodía. En la provincia de Entre Ríos, se estima la posibilidad de algunas lluvias durante la mañana.

En la ciudad y la provincia de Buenos Aires, el segundo lunes del mes se presentará nublado. La mínima será de 7°C y la máxima de 18°C y tenderá a un incremento de la temperatura con el correr de la semana. No están previstas lluvias ni precipitaciones hasta por lo menos dentro de siete días.