¿Cuándo se va el frío?: el pronóstico del tiempo para este fin de semana, según Diego Angeli

Clima del jueves: vuelve el frío

El invierno regresará en una mañana que mostrará un importante descenso de temperatura. Se espera una mañana con cielo algo nublado y mínima de 5ºC, con sensación térmica más baja por el viento moderado a regular que soplará desde el sudeste. En los últimos cordones suburbanos la percepción puede quedar cercana al bajo cero por lo que volverá la postal de gorros y guantes de lana, bufandas y abrigos gruesos cerrados hasta la nariz. Será un día frío de punta a punta, especialmente para aquellos que tengan alguna actividad a la intemperie expuestos al Pampero. El mercurio tendrá todas las de perder, comenzará la cuenta desde muy abajo y con permanente circulación de aire frío, lo que dará a una tarde con mucha nubosidad por lo que solo se lograrán 12ºC vespertinos. Algunos modelos colocan una ligera inestabilidad en la segunda mitad del día, por lo que alguna llovizna no estaría fuera de libreto. La noche obligará a sumarle una manta a la cama en un cierre ventoso con 8ºC.

Clima del viernes: otra mañana esquimal

Continuará la circulación de aire muy frío aunque de manera mucho más tenue. Se prevé un amanecer con cielo despejado, viento leve del sudoeste y mínima de 4ºC, dos menos en el conurbano, por suerte con viento leve o calmo para no exagerar el frío. Será otra mañana con muy baja temperatura, aunque la salida mucho más temprana del sol marcará una importante diferencia con los amaneceres de dos meses atrás. Esta vez la insolación le ganará la pulseada al viento frío para poder llevar la máxima hasta 14ºC, que al sol no se sentirán tan invernales. La noche estará a salvo, pero obligará a abrigarse a los que quieran salir en un cierre con 9ºC.

Clima del sábado: el frío no afloja

El sábado ofrecerá un nuevo amanecer frío con 4ºC de mínima, cielo despejado y viento leve. Nuevamente, la circulación de aire frío y la falta de nubosidad promoverán un comienzo de jornada con bajas temperaturas a la espera de que la salida del sol nos saque rápidamente del segmento invernal. Se repetirá el patrón sinóptico de los últimos días, alta presión para limpiar nuestro cielo y viento leve del sur para tener sedado al mercurio. La tarde mostrará mucho sol manteniendo el viento leve, por lo que se podrá planificar actividad al aire libre, solo será cuestión de abrigarse. La noche no correrá peligro en un cierre con 10ºC.

Clima del domingo: leve ascenso de temperatura

Rotará la veleta desde muy temprano para cortar con el viento del sur y anunciar el descenso de aire templado desde el noreste. La mínima mostrará una tímida recuperación con 7ºC de piso térmico, en una mañana con viento moderado y cielo ligeramente nublado. Si bien el termómetro levantará un poco más que los últimos días, no logrará revertir una mañana fresca, recién la tarde, con 17ºC mostrará un ambiente menos invernal manteniendo buenas cuotas de sol y el viento moderado. Sin duda, una tarde que invitará a salir un ratito de casa y una jornada que no ofrecerá ningún capricho atmosférico que condicione la jornada electoral.

Spoiler alert: el clima para la semana que viene

La temperatura irá subiendo con el correr de los días hasta ofrecer máximas de 20ºC a partir del martes. Se vislumbran varios días con mucha nubosidad, pero sin previsión de lluvias hasta el momento.

Así estará el clima durante la jornada electoral

Eso es todo, amigos. Entiendo que los friolentos se sentirán estafados con esta saga de mañanas muy frías para esta época de lana. Cuando muchos ya habían guardado sus gorros de lana en el cajón cerrando la temporada, el invierno vuelve con todo para recordarnos que sigue vigente por un par de semanas más. A pesar del frío, el fin de semana se tomará revancha de Santa Rosa y retomará el primer plano el sol, para los que quieran planificar alguna actividad al aire libre. No subestimen el frío de esta mañana, especialmente aquellos que sean sensibles a los bruscos cambios de temperatura.

¡Hasta la semana que viene!

