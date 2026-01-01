Nuevo año, nueva temperatura: este es el pronóstico del clima en el AMBA para el primer fin de semana de 2026

Tras el calor extremo, llega un marcado alivio con temperaturas máximas, mañanas frescas y una breve inestabilidad el viernes.

Clima del jueves: llega el alivio

¡Feliz Aire Nuevo! El 2026 se estrena con una masa de aire completamente nueva, desalojando a nuestra sobrecalentada columna de los últimos días. Ya al levantarse podrá comprobar una nueva realidad térmica, con el mercurio desperezándose en 20ºC después de varias mañanas con calor desde temprano. Se espera un comienzo de jornada con cielo parcialmente nublado y viento fuerte desde el sudeste que podría sentirse frío con nuestro cuerpo aclimatado a temperaturas mucho más altas. Se podrá sacar la mesa al mediodía tras una progresiva atenuación del viento para aprovechar los 27ºC que a esta altura serán toda una gentileza. El termómetro sentirá el impacto del frente frío, desistiendo en 29ºC para devolverle a la ciudad la cordura térmica, en una tarde con cielo algo nublado. La veleta rotará hacia el este al final del día para cerrar en 24ºC y así dejar atrás las noches de calor insoportable.

Cómo estará el clima este fin de semana

Clima del viernes: mañana inestable

El viernes espera por un reingreso de aire frío desde antes del amanecer, lo que nos podría dejar una mañana inestable, alguna lluvia débil o cortita no desentonaría. Se espera por un amanecer con cielo mayormente nublado, viento moderado desde el sur y una idílica mínima de 19ºC. La veleta rotará al sudeste durante el mediodía para después girar al este y anunciar la llegada de aire menos frío. La tarde no tendrá estimación de lluvias, mostrará menos nubosidad y nos dejará una máxima muy cómoda de 27ºC, casi un oasis térmico en medio del verano. La noche cerrará con cielo mayormente despejado, poco viento y 23ºC.

Clima del sábado: soleado sin calor intenso

El año nuevo presentará su primer fin de semana ofreciendo mucho sol sin pagarlo con calor intenso. Se prevé un amanecer con viento moderado desde el sur tras el ingreso de un frente en la madrugada, cielo parcialmente nublado y 18ºC de piso térmico. El aire seco irá limpiando nuestro cielo para dejarnos una jornada con mucho sol, con el mercurio atado por la circulación de aire frío. Se espera una máxima de 28ºC, ideal para todos aquellos que quieran planificar actividad al aire libre, aunque resultará un tanto avaro para los que tengan planes de pileta. La noche conservará el viento frío, en un cierre con cielo mayormente limpio y 21ºC.

Clima del domingo: el termómetro sigue tranquilo

El domingo copiará la configuración sinóptica del día anterior, lo que garantizará otra jornada de sol sin calor intenso. Se aguarda por un amanecer con cielo mayormente despejado, viento leve desde el sur y el mercurio en los 17ºC. La jornada dominical ofrecerá mucha amplitud térmica, el generoso sol compensará el suave viento frío, lo que le permitirá al termómetro recuperarse hasta 29ºC vespertinos lo que va a sostener la senda de las tardes sin sobresaltos térmicos. De esta manera se redondea un fin de semana de excelentes condiciones meteorológicas.

Spoiler alert: cómo estará el clima la semana que viene

El cuadrante norte no logrará dominar la semana manteniéndonos a salvo del calor extremo. Las tardes más calurosas serán las del martes y miércoles, 31ºC y 32ºC, respectivamente, con un importante descenso de temperatura a partir del jueves que podría agregar precipitaciones. Los modelos a mediano plazo no muestran olas de calor hasta mitad de mes.

Se esperan lluvias este viernes Augusto Famulari

Eso es todo, amigos. El calor se fue con el 2025 y ya no es más que un triste recuerdo, aunque nos deja la referencia de hasta donde pueden llegar las temperaturas veraniegas cuando se lo proponen, por suerte fue un evento corto, pero el aliento del dragón se hizo sentir hasta transformar a la ciudad en fuego. Quedan por delante varios días térmicamente tranquilos, para la suerte de los que se quedaron en la ciudad. Claro que nuestra fortuna atmosférica será una maldición para los que esperaron tanto tiempo por la playa y se encuentren con tardes frescas. Por varios días más volverán a convivir pacíficamente el termómetro y el mercurio, por lo que las jornadas soleadas no serán necesariamente una mala noticia, se viene un fin de semana con excelentes condiciones meteorológicas, donde no tendremos que pagar el cielo despejado con calor intenso.

¡Feliz aire nuevo para todos!

Día de la semana Temperatura (Mín - Máx) Clima Lluvias Jueves 20°C - 29°C Parcialmente nublado y ventoso No se esperan Viernes 19°C - 27°C Mañana inestable, tarde despejada Lluvias débiles por la mañana Sábado 18°C - 28°C Soleado y seco No se esperan Domingo 17°C - 29°C Despejado con mucha amplitud térmica No se esperan

