Llegó el otoño: el pronóstico del tiempo para esta semana en el AMBA

La semana del 9 al 13 de marzo en el AMBA se caracterizará por un patrón otoñal al inicio y un repunte veraniego hacia el final. A partir del miércoles empezará la suba de la temperatura hasta alcanzar un día veraniego este viernes.

Clima del lunes: el viento justifica un abrigo

Esta mañana se muestra parcialmente nublada, pero entrega buenas cuotas de sol, con viento moderado del noreste y mínima de 18ºC. Algunas ráfagas débiles podrían justificar un abrigo liviano que ayude a combatir el chiflete. Antes del mediodía el viento rotará hacia el este, lo que hará que aumente la cobertura nubosa. Incluso podría generar una ligera inestabilidad, donde alguna llovizna o lluvia aislada no desentonaría. La tarde conservará los nubarrones para ofrecer muy poco sol, lo que desanimará al termómetro que se recortará en 25ºC y se moldeará una jornada de semblante otoñal. La noche mantendrá la nubosidad y la inestabilidad, con el viento girando al sudeste para dejarnos un cierre térmicamente muy agradable con 21ºC.

Clima del martes: otro día otoñal

El martes repetirá el patrón sinóptico del lunes, con la veleta que irá desde el noreste matinal hasta el sudeste nocturno. Se aguarda por una mañana parcialmente nublada, con viento moderado y mínima de 22ºC. Con el paso de las horas, se irá disipando la nubosidad hasta dejarnos el cielo mayormente limpio a partir del mediodía. A pesar del respaldo solar, la circulación de aire fresco desde el río le cortará el envión al mercurio, que solo podrá estirarse hasta 25ºC en una tarde a pleno sol y con menos viento. La noche traerá aire fresco desde el sudeste para ayudar al descenso nocturno de la temperatura en un cierre con 22ºC.

Clima del miércoles: vuelve el sol y sube la temperatura

El amanecer del miércoles mostrará viento leve desde el noreste, cielo algo nublado y 20ºC de piso térmico. La mañana será el segmento más soleado del día, luego la veleta anunciará nuevamente viento desde el este para incorporar un poco más de nubosidad y llevarnos hasta una tarde de sol intermitente, algo más ventosa y con la máxima que se recuperará hasta 27ºC. La noche seguirá en la senda de cierres con el ventilador apagado, puesto que el mercurio caerá hasta 22ºC. Es el momento para aprovechar las últimas horas del día con aire fresco del sudeste.

Clima del jueves: a puro nubarrón

El jueves mostrará una jornada con un permanente manto de nubes, aunque con muy baja probabilidad de precipitaciones. Se prevé un amanecer mayormente nublado, viento moderado desde el este y el mercurio iniciará la cuenta en 20ºC. La veleta marcará la dirección del río durante todo el día, por lo que el termómetro las tendrá todas en contra en un día sin sol y circulación de aire fresco, así que no logrará ir más allá de los 26ºC. La noche nos devolverá algunos claros en el cielo, en un cierre más estable y un poco más ventoso con 22ºC.

Clima del viernes: tarde de sol y calor veraniego

El viernes será la máxima expresión veraniega de la semana con una tarde calurosa y soleada. Se estima un amanecer con viento moderado desde el norte, cielo algo nublado y mínima de 22ºC. De la mano del sol y del descenso de aire caliente, el termómetro logrará trepar un poco más alto con respecto a los últimos días llegando a entregar una tarde con buenos pasajes de sol y 28ºC. La veleta volverá a colocarse en el este hacia el atardecer para dejarnos un cierre térmicamente muy tranquilo con 23ºC en un ambiente muy agradable para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana

Por lejos, el sábado será el mejor día de la semana porque el cielo estará parcialmente nublado y tendrá una tarde cálida con máxima de 27ºC. Todos los modelos de simulación coinciden en que habrá probabilidades de lluvias para el domingo con un leve descenso de temperatura. Los que tengan algo en la agenda dominical al aire libre deberán estar atentos a las actualizaciones.

Eso es todo, amigos. Se viene una semana que dará por terminado el período estival: si bien nos quedan tardes cálidas por delante, no se ven sobresaltos térmicos de acá a fin de mes. Tampoco se avizora ninguna entrada potente y duradera de aire frío, por lo que el verano se irá apagando muy lentamente para entregar tardes de calor suave, noches menos templadas para dormir mejor y amaneceres sin frío, que apenas exijan algo liviano por encima de la remera. A pesar de varios días con pasajes de mucha nubosidad baja y cargada, no se esperan lluvias hasta el sábado inclusive. De esa forma, marzo seguirá haciendo sus deberes, al atenuar el calor sin necesidad de adelantar el frío.

Buena semana para todos.

@JopoAngeli