Otra tragedia en el Aconcagua: murió un turista francés tras descompensarse a 6700 metros de altura

MENDOZA.– Una nueva tragedia en el Aconcagua enluta al mundo del alpinismo. Un turista francés de 33 años murió este lunes mientras realizaba la expedición de ascenso hacia la cumbre de la montaña más alta del continente americano. El deportista sufrió una descompensación general este mediodía a unos 6700 metros de altura, cuando faltaban unos 250 metros para llegar a la cima.

Se trata de Guillaume Ferey, quien falleció en la zona conocida como “La Cueva”, según informaron fuentes oficiales. El hombre recibió maniobras de reanimación durante varios minutos, pero fueron infructuosas. “Le practicaron RCP durante media hora en el lugar, sin éxito. Ahora se espera recuperar rápidamente el cuerpo”, indicaron desde la gobernación provincial, lamentando una nueva víctima en el Coloso de América. El pasado domingo 4 de enero se produjo el primer deceso de la temporada actual en el Aconcagua: un andinista ruso de 55 años perdió la vida a pocos metros de la cima cuando intentaba hacer cumbre.

El Aconcaugua es la montaña más alta de América

Minutos antes de las 12 de este lunes, el andinista, oriundo de Francia, fue asistido por el guía que lo acompañaba, quien avisó a las autoridades que el hombre había perdido el conocimiento y se encontraba sin signos vitales. Por tal motivo, de manera urgente se activó el protocolo de asistencia médica con el servicio sanitario ubicado en Nido de Cóndores, a 5500 metros de altura, con el acompañamiento de la Patrulla de Rescate. Mientras el personal de montaña iba en camino, mantenían contacto con el guía a través de la radio para profundizar las tareas de reanimación cardiopulmonar, además de suministrarle adrenalina, pero no hubo forma de recuperarlo.

Minutos después, efectivos del cuerpo de rescate llegaron al lugar, pero el escenario era desolador. Por eso, ahora deberán aguardar las directivas de la Justicia para hacer el descenso del cadáver, el cual se realizaría durante la madrugada de este martes hasta la zona conocida como Gran Acarreo, desde donde se efectuará la extracción aérea.

Efectivos del cuerpo de rescate deberán aguardar las directivas de la Justicia para hacer el descenso del cadáver (foto ilustrativa) Gentileza

“A las 12.50 arribó personal especializado de rescate, que verificó el fallecimiento en el lugar. El deceso fue posteriormente constatado por un médico. Interviene en el caso la Fiscalía correspondiente para las actuaciones de rigor”, completaron desde el Ministerio de Seguridad.

Antecedentes

Los primeros días de enero, un andinista ruso se convirtió en la primera víctima mortal de la temporada. El deportista, identificado con la iniciales K. B., tenía 55 años. El equipo de rescatistas no pudo reanimar al montañista, quien se encontraba en grave estado en la zona de El Hombro, a más de 6800 metros sobre el nivel del mar, bajo similares características a lo ocurrido este lunes con el montañista francés.

La muerte del turista francés es la segunda ocurrida esta temporada Gentileza

El Aconcagua tuvo temporadas anteriores muy movidas, con decesos que llegaron a la decena, por lo que el foco se puso en los controles oficiales sobre el estado de salud de los visitantes y en la baja experiencia en andinismo.

La actual temporada de ascensos 2025-2026 comenzó el 1° de noviembre, por lo que con el correr de los días se fue incrementando la actividad en parque provincial, que cerrará la edición a mediados de febrero. El año pasado más de 55.000 personas visitaron el cerro más alto del continente, donde se registraron 190 rescates y dos muertes durante toda la temporada.