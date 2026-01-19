Encontraron un carpincho suelto frente a Aeroparque

Un insólito hecho tuvo lugar este lunes en la Ciudad, cuando algunas personas detectaron lo que parecía ser un carpincho en las inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery. En medio de la polémica por el traslado de estos animales de barrios privados como Nordelta, uno de ellos apareció muy lejos de donde suelen ser originarios.

Según indicaron fuentes de Seguridad porteñas a LA NACION, cerca de las 8 de la mañana, personal de Defensa Civil se acercó a la avenida Costanera Rafael Obligado 524 ante el llamado de advertencia por la presencia del animal suelto en la vía pública.

Pocos minutos después lograron capturarlo y ponerlo a resguardo, para luego trasladarlo al Ecoparque Buenos Aires (ex Zoo de Palermo) para que los veterinarios puedan cuidarlo y revisarlo como corresponda.

El carpincho que fue rescatado por Defensa Civil

Tal como puede verse en las imágenes, el carpincho —que tiene un tamaño adulto— fue desplazado en una jaula especial de contención y liberado una vez que llegó al Ecoparque, que ahora funciona como un centro educativo para la conservación de especies autóctonas en peligro de extinción.

Traslado y aparición de chanchos

Recientemente, varias organizaciones protectoras de vecinos autoconvocados de Nordelta denunciaron que se busca ejecutar la reubicación de carpinchos aunque la medida no esté firme, dado que está apelada judicialmente.

Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) de la provincia de Buenos Aires informaron que “el plan de manejo de la población de carpinchos (Hydrochoerus hydrochaeris) es un plan adaptado para el emprendimiento urbano Nordelta que fue aprobado por la Dirección Provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de los Recursos Naturales mediante la disposición 215 del 18/10/24. La translocación cuenta con la aprobación del MDA mediante la disposición 1035/2025 y del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de San Isidro".

Los chanchos hurgando residuos en Nordelta.

En este marco, también se reportó la extraña aparición de chanchos en las calles de la localidad urbana ubicada al norte del Gran Buenos Aires.

“Yo me enteré por los videos que se viralizaron en redes sociales. Eran entre 10 y 11 chanchos que se veían deambular por las calles y hurgando los residuos”, sostuvo una de las vecinas de la zona en diálogo con LN+. Sobre el comportamiento de los animales, apuntó: “No son como los perros, a quienes uno les puede decir, ‘vení’, y vienen. Sino todo lo contrario".