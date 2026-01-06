Hay alerta amarilla por tormentas para este martes 6 de enero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes 6 de enero. El organismo informó que seis provincias estarán alcanzadas por el aviso, que anticipa “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que la alerta amarilla rige para el oeste de la provincia de Buenos Aires, el este de La Pampa, el sudoeste de Córdoba, el sur de La Rioja y las provincias de San Luis y Mendoza.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 6 de enero SMN

En toda esa zona del país, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. El parte oficial señaló que estos fenómenos podrán estar acompañados por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados de manera puntual.

Ante este escenario, el SMN recomendó extremar precauciones en las zonas bajo alerta amarilla por tormenta. Entre las principales sugerencias, pidió evitar salir durante los momentos de mayor intensidad del fenómeno; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar; cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

El clima en el AMBA

Para este martes, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires la temperatura máxima alcanzará los 31°C y la mínima será de 21°C. A lo largo de la jornada se prevé un aumento progresivo de la nubosidad: la mañana comenzará despejada, al mediodía el cielo estará algo nublado, por la tarde parcialmente nublado y hacia la noche mayormente nublado. Además, durante el mediodía se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Para el miércoles, el pronóstico anticipa tormentas aisladas durante la tarde.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera un comportamiento similar, con una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 16°C. Al igual que en la Ciudad, la nubosidad irá en aumento con el correr del día y para el miércoles también se prevén tormentas aisladas por la tarde, junto con ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora. Para el resto de la semana, el organismo anticipó que se mantendrán condiciones mayormente estables.

En el resto del país, las temperaturas previstas para este martes serán de hasta 33°C en Córdoba y Tucumán; 31°C en Santa Fe y Entre Ríos; 25°C en Jujuy; 28°C en Salta; 32°C en Misiones; 35°C en La Rioja; 34°C en Santiago del Estero y San Juan; y 30°C en San Luis. Las mínimas oscilarán entre los 16°C y los 21°C en estas provincias.

En la región patagónica, el SMN pronosticó máximas de 30°C en Río Negro y 24°C en Chubut, con mínimas de 16°C y 18°C, respectivamente. En Santa Cruz, en tanto, se espera una jornada más fresca, con una temperatura máxima de 13°C y una mínima de 7°C.