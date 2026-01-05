¿Vuelve el calor? Este es el pronóstico del tiempo en el AMBA para esta primera semana de 2026

La semana inicia soleado y sin calor intenso, pero habrá un pico de calor el martes; el miércoles entra un frente de aire frío y habrá algunas lluvias aisladas, lo que traerá alivio térmico para los días siguientes.

Clima del lunes: sol sin calor intenso

El cuadrante norte tomará posesión de la veleta por 48 horas para dejarnos dos días con ascenso de temperatura. Hoy se espera por una mañana con viento leve, cielo despejado y un piso térmico muy agradable de 17ºC. Será una jornada a pleno sol y sin calor intenso, en la cual el mercurio trepará hasta 28ºC en una tarde que conservará el cielo limpio, el viento suave y el termómetro tranquilo, más allá de progresar varios grados con respecto al registro de los últimos días. De esta manera, el día de hoy anexará un casillero más a la saga de tardes térmicamente moderadas. La noche proyecta viento moderado desde el noreste y un cierre en 24ºC que nos dejará dormir.

Clima del martes: vuelve el verano

El martes será el día más caluroso de la semana en el AMBA Fabián Marelli

Seguirá el descenso de aire caliente para dar el día más caluroso de toda la semana. Se estima un amanecer con cielo algo nublado, viento moderado desde el norte y 21ºC de piso térmico. La jornada alternará pasajes nubosos con tramos más soleados. Pasado el mediodía se empezará a sentir el ambiente veraniego hasta llegar a una tarde de calor estival, pero nada sofocante, con el termómetro que marcará los 31ºC. El viento norte nos dejará una noche templada, un tanto incómoda, con 27ºC. No se preocupe, justo cuando el termómetro empiece a tomar envión para meternos en un terreno de altas temperaturas, un frente frío le frenará la carrera desde la medianoche.

Clima del miércoles: inestable todo el día

Volverá a soplar aire frío sobre el estuario, lo que nos garantizará un repliegue térmico. Se espera un amanecer con viento moderado desde el sur, cielo mayormente nublado y mínima de 21ºC. La jornada transcurrirá inestable con probabilidades de lluvias aisladas en todas sus franjas horarias. La tarde se mostrará con mucha cobertura nubosa y mantendrá el viento moderado, lo que hará que el termómetro se recorte en 29ºC. Hacia el atardecer se intensificará el viento para dar paso a ráfagas desde el sudeste, lo que puede aumentar la probabilidad de precipitaciones, que en todos los modelos se muestran exiguas. La noche cerrará con mucho viento y el mercurio retrocederá hasta los 21ºC.

Clima del jueves: descenso de temperatura

El jueves será otro día con circulación de aire frío para seguir lejos de cualquier estridencia térmica. Se prevé un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento moderado del sudeste y mínima de 17°C. Soplará viento fresco durante todo el día para mantener atado al termómetro y seguir con la saga de jornadas sin calor intenso. La tarde mostrará más nubosidad, con la veleta que se dirimirá entre este y sudeste y el termómetro se recortará en 26°C en una irreconocible tarde de enero. La nubosidad baja ayudará a mantener la temperatura nocturna en un cierre con 22°C.

Clima del viernes: mercurio retrógrado

Para el viernes se prevé un amanecer con mucha cobertura nubosa, viento moderado desde el noreste y 21°C de piso térmico. El viento irá rotando lentamente durante todo el día, soplando desde el este a partir del mediodía para arrimar más humedad y nubosidad. Ya en la tarde tendremos cielo nublado, viento frío que soplará desde el sudeste para volver a entregar otra tarde con el termómetro pacifista en 26°C de máxima. La noche cerrará en 21°C y pasada la medianoche estaremos expuestos a precipitaciones, así que aquellos que quieran salir hagan planes temprano.

Llegan las lluvias después de la medianoche Aníbal Greco - La Nación

Borrador del fin de semana

El sábado volverían las lluvias al estuario, que hasta el momento se muestran débiles y aisladas. Se espera una máxima de 26°C y mucha nubosidad. La noche podría escapar a las precipitaciones. El domingo volverá el sol y subirá la temperatura, lo que garantizará una tarde de pileta con 30°C.

Eso es todo, amigos. Me congratulo en presentar una semana que tranquilamente podría ser parte del mes de noviembre con sus valores térmicos más moderados. Todo parece indicar que este tónico se mantendrá por dos semanas para moldear un comienzo de año con el mercurio muy tranquilo. Salvo algunas horas inestables el miércoles, todo indica que no tendremos precipitaciones. Recién el sábado aparece como la jornada con probabilidades más altas. Después del sofocón de fin de año, el 2026 comienza sin estridencias térmicas ni sobresaltos atmosféricos. Los que tengan planes para el sábado, no se pierdan el reporte del jueves con nuevas actualizaciones.

Buena semana para todos.

@JopoAngeli