Hay alerta amarilla por tormentas para este jueves 26 de febrero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 26 de febrero en seis provincias del país. Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el nivel amarillo implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

De acuerdo con el parte oficial, las áreas afectadas serán el sur de Córdoba, San Luis, Mendoza, el este de San Juan, el sur de La Rioja y Salta. Se prevén tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.

Las alertas emitidas por el SMN para este jueves 26 de febrero SMN

El SMN indicó que estos fenómenos podrán estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían superarse de manera puntual.

Frente a este escenario, el organismo recomendó evitar salir durante las tormentas y no sacar la basura, además de limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También sugirió desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda, cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. En caso de encontrarse al aire libre, aconsejó buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

El clima en el AMBA

Para este jueves, en la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 26°C. El cielo estará algo nublado durante la mañana y el mediodía, mientras que por la tarde y la noche se espera que esté parcialmente nublado. Para los días restantes de la semana se anticipan condiciones estables y un leve ascenso de temperatura.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se pronostica una mínima de 15°C y una máxima de 24°C. Durante la mañana y el mediodía el cielo estará algo nublado y hacia la tarde y la noche se presentará parcialmente nublado. Para el viernes se esperan condiciones estables y una suba térmica.

En el resto del país, las temperaturas previstas serán las siguientes: en Córdoba se espera una mínima de 17°C y una máxima de 25°C; en Tucumán, 21°C y 30°C; en Santa Fe, 17°C y 26°C; en Entre Ríos, 16°C y 26°C; en Jujuy, 16°C y 25°C; y en Salta, 17°C y 26°C. En Misiones la mínima será de 20°C y la máxima de 31°C, mientras que en La Rioja se prevén 21°C y 32°C, y en Santiago del Estero 21°C y 31°C.

En San Luis se registrarán 19°C de mínima y 27°C de máxima; en San Juan, 19°C y 32°C; y en Mendoza, 18°C y 28°C. En la Patagonia, Río Negro tendrá 13°C y 30°C; Chubut, 13°C y 27°C; y Santa Cruz, 10°C y 25°C.