Hay alerta amarilla por tormentas para este viernes 27 de marzo: las provincias afectadas

Tras una semana con un tiempo agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que para este viernes 27 de marzo se espera un poco de inestabilidad en esa zona y se mantendrá durante el fin de semana. Además emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para un pequeño sector del norte.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de defensa, la zona afectada será el oeste de Jujuy, para donde es esperan fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Esta área será afectada por tormentas que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo aislado, ráfagas intensas y abundantes lluvias en cortos períodos. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros.

Mapa de alertas para este viernes 27 de marzo

Luego, para el sábado, el SMN emitió dos alertas amarillas: una por tormentas para el centro de Buenos Aires -la cual se mantendrá en la provincia hasta el domingo- y otra por vientos fuertes para el sur, en Chubut y Santa Cruz.

Frente a este escenario, el organismo recomendó evitar salir durante la tormenta, no sacar la basura y limpiar desagües para facilitar el escurrimiento del agua. También sugirió desconectar los electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda, cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un lugar cerrado como una casa, un edificio o un vehículo.

El tiempo en el AMBA

El Servicio Meteorológico indicó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense rondará en 22°C, con mínimas de 18°C y máximas de 27°C. El cielo estará parcialmente nublado y por la noche aparecerán tormentas aisladas, mientras que los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

Para este viernes, en tanto, se prevé que ingrese un frente cálido desde el norte de Buenos Aires con mayor contenido de humedad y de temperatura alta, lo que incrementará el nivel de inestabilidad. Tal como advirtió el sitio especializado Meteored, la humedad en la capa baja de la atmósfera hacia la región norte de la provincia de Buenos Aires será muy pronunciada, con lo cual a lo largo del día aumentará la nubosidad e inestabilidad. Esto provocará que, finalmente, el sábado por la tarde comiencen las lluvias fuertes, que se concentrarán principalmente sobre el AMBA.

En otros sectores de Buenos Aires, por su parte, el mercurio oscilará entre los 14°C y 26°C, y también habrá tormentas aisladas. En estos casos, además, se anticipa que la jornada será muy ventosa y la humedad será de 53%.

En el resto del país, las temperaturas previstas indican máximas y mínimas de 25°C y 15°C en Córdoba, 24°C y 17°C en Tucumán, 27°C y 13°C en Neuquén, 27°C y 13°C en La Pampa, 29°C y 16°C en Santa Fe, y 29°C y 16°C en Entre Ríos. En el norte, se esperan 22°C y 16°C en Jujuy, 24°C y 16°C en Salta, 27°C y 20°C en Catamarca, 30°C y 17°C en San Juan, 33°C y 21°C en Corrientes, 10°C y 6°C en Tierra del Fuego, 33°C y 21°C en Chaco y 33°C y 20°C en Misiones.

A su vez, en La Rioja se prevén 30°C y 20°C, en Santiago del Estero, 30°C y 20°C, en San Luis, 30°C y 17°C, en San Juan 30°C y 17°C, en Formosa 34°C y 21°C y en Mendoza 28°C y 16°C. En la Patagonia, las temperaturas serán de 28°C y 14°C en Río Negro, 23°C y 11°C en Chubut y 17°C y 8°C en Santa Cruz.